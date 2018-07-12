منتخب القوى «ثامن» غرب آسيا بـ 15 ميدالية

دبي (الاتحاد)

أسدل منتخب القوى الستار على مشاركته في النسخة الثالثة لدول غرب آسيا التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان، وعاد إلى البلاد حاملا 15 ميدالية متنوعة، محتلا المركز الثامن في جدول الترتيب العام الذي تصدره منتخب البحرين بـ 35 ميدالية (20 ذهبية و12 فضية و3 برونزيات)، من بين 10 دول شاركت في البطولة.

وكان اليوم الرابع والأخير شهد تتويج لاعبي منتخبنا بـ4 ميداليات عبارة 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية، ليرتفع رصيد منتخبنا إلى 15 ميدالية «10 فضيات و5 برونزيات. والميداليات الأربع الأخيرة حققها كل من نصيب سالمين في سباق 200 متر عدوا الذي قطع المسافة في زمن قدره 20.78 ثانية وكان قاب قوسين أو أدنى من الذهبية لولا سقوطه عند خط النهاية لينفرد البحريني يعقوب سالم بالمركز الأول وينال الذهبية. وفي دفع الكرة الحديدية حققت فاطمة الحوسني الفضية الثانية لها بعد أن حققت مسافة 12.64 متر خلف البحرينية المحترفة نور سالم وقبل الكويتية ناديا الحقان صاحبة البرونزية، أما مسابقة قذف القرص فقد نال أحمد علي حسن الميدالية الفضية بعد أن حقق مسافة 37.23 متر خلف الأردني صاحب الذهبية مصعب إبراهيم، وفي سباق 800 متر جري للرجال، نال معيوف حسن الميدالية البرونزية وزمنه 1.51.93 دقيقة بعد أن حل في المركز الثالث خلف البحريني روتينج والكويتي إبراهيم الظفيري.