الهاشمي: الجو جيتسو تحولت إلى رياضة جماهيرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، إن رعاية سمو الشيخ عمار النعيمي، ولي عهد عجمان، النسخة الثانية لبطولة عجمان الدولية لمحترفي الجو جيتسو التي اختتمت أمس الأول، وحضور الشيخ حميد بن عمار النعيمي البطولة، لتتويج الفائزين، هو بمثابة تشريف لكل اللاعبين المشاركين، ورسالة مباشرة تؤكد الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمسيرة الرياضية في الدولة، ونجاح مميز للحدث.

وقال: «عاماً تلو الآخر، نشهد ارتفاعاً في أعداد اللاعبين والمهتمين بمتابعة اللعبة والمشاركة فيها، وخير دليل على ذلك حصد اللاعبين الإماراتيين نصيب الفوز الأكبر من البطولة التي تواصل التأكيد على أنها الرياضية الشعبية والجماهيرية ذات الاهتمام المتزايد بين أبناء الإمارات القادرين على المنافسة في الساحات العالمية، ورفع علم الإمارات عالياً في البطولات الكبرى خلال الأعوام المقبلة».

وحققت النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت بصالة مركز شباب عجمان، مكاسب فنية كثيرة على مستوى المشاركات للاعبي الإمارات، وسط حضور 434 لاعباً من 24 دولة، فيما كانت هناك مكاسب تنظيمية بعد النجاح الذي حققته البطولة، في الوقت الذي حصد لاعبو الإمارات نصيب الأسد من الذهب.

وشهدت المنافسات التي كرّم الفائزين في ختامها الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، استقطاب حضور رسمي وشعبي واسعين، حيث كانت أبرز النتائج فوز لاعبي الإمارات بـ 99 ميدالية في اليوم الثاني، منها 38 ذهبية، و38 فضية، و23 برونزية، كما شهد اليوم الأول فوز عدد من اللاعبين العرب من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والكويت واليمن، وصعد إلى منصة التتويج لاعبون من كولومبيا وأميركا والبرازيل والفلبين وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإيران والسلفادور وروسيا والبرازيل والهند.

كما شهدت البطولة ارتفاعاً ملموساً في نسب المشاركة إثر استقطابها العديد من الأندية، من بينها، الجزيرة، والعين، والوحدة، وعجمان، ونادي الإمارات، حيث إن جميع المنافسين المشاركين من حاملي الحزام الأبيض إلى الحزام الأسود، هم مسجلون أعضاء في الاتحاد ضمن الموسم الرياضي 2017- 2018، وتندرج البطولة في أجندة الموسم وتصنيفه العالمي، وسلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

وأقيمت البطولة برعاية شركة مبادلة للاستثمار، و«أبوظبي للإعلام»، والاتحاد للطيران، ووزارة الداخلية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبالمز الرياضية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجلس أبوظبي الرياضي، وآفاق للتمويل، ولوزان للأزياء، ومجموعة الخاجة القابضة، والسيف الماسي، ومجموعة الصقر المتحدة.

ويستعد الاتحاد لإطلاق بطولة «أم الإمارات» للفتيات والسيدات 29 سبتمبر الجاري والتي ستقام في آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية، فيما يشهد شهر أكتوبر الحدث الأبرز وهو بطولة العين الدولية للناشئين والناشئات التي ستقام يومي 13 و14 أكتوبر، ثم بطولة العين الدولية للمحترفين يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

وفي نوفمبر، تتضمن أجندة الفعاليات 4 بطولات، حيث تقام الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» في الثالث من نوفمبر، وفي اليوم التالي تقام الجولة الثانية من جولات كأس رئيس الدولة للأندية، على أن تقام بطولة الشهيد يومي 23 و24، وفي ديسمبر ستقام بطولة دبي الدولية للمحترفين يومي 8 و9، والجولة الثالثة من بطولة كأس رئيس الدولة يوم 23.