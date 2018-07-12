بعثة «الزعيم» تغادر إلى سلوفينيا اليوم

العين (الاتحاد)

تغادر اليوم بعثة فريق العين إلى سلوفينيا، لإطلاق التحضيرات الخارجية للفريق الذي يدافع عن لقبي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتقام تحضيرات الزعيم على فترتين الأولى في سلوفينيا ثم كرواتيا. وخضع اللاعبون المغادرون ضمن البعثة لفحوص طبية على مدار الأيام الماضية، على أن يلتحق الكرواتي زوران ماميتش بالفريق في سلوفينيا، فيما سينضم السويدي ماركوس بيرج لاحقاً للتحضيرات في كرواتيا، حيث نال إجازة بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم.

وتسعى إدارة العين لضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين من فريقي الرديف والشباب، وذلك لمنحهم المجال للتحضير للموسم الجديد، إلى جانب احتمالية مغادرة عدد من اللاعبين المعسكر للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني الذي سيخوض مباريات ودية، ثم العودة مجدداً لمعسكر العين، تمهيداً لبداية موسمه بمواجهة كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.