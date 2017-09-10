«النجوم» يهزم «قدامى العراق» في «استعراضية البصرة»

بغداد (أ ف ب)

بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، شهد ملعب البصرة الدولي، مباراة استعراضية شارك فيها منتخب نجوم العالم السابقين لكرة القدم ومنتخب نجوم الكرة العراقية السابقين، وانتهت بفوز الأول (5-4).

والمباراة تندرج ضمن مساعي العراق للترويج لجاهزية ملاعبه واستعدادها لاستقبال مباريات كرة القدم الرسمية، التي ما تزال خاضعة لحظر مفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي سبق وأن سمح بإقامة اللقاءات الودية فقط.

وشهدت المباراة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها ما يقارب 3 آلاف رجل أمن ومن عناصر الشرطة والجيش، حضوراً جماهيرياً لافتاً، بجانب انتشار صور تعود لرئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانيتو حملت عبارة «شكراً».

سجل خماسية منتخب نجوم العالم الهولندي باتريك كلويفرت «ثلاثية» ونجم الكرة الفرنسية بيريس ولويس جارسيا.

وجاءت رباعية منتخب نجوم العراق عبر الدوليين السابقين يونس محمود ورزاق فرحان ونشأت أكرم وأحمد مناجد.

وقدم نجوم العالم في اللقاء لمحات فنية جميلة أعادت للأذهان تلك المهارات الكروية، التي كانوا يتمتعون بها مع منتخبات بلدانهم ومع الفرق التي ارتدوا قمصانها في البطولات العالمية والدوريات أيضاً.

وشارك في المباراة عدد من نجوم منتخب العراق السابق الحائز على لقب كأس آسيا 2007، في مقدمته يونس محمود، كما شارك لاعب المنتخب العراقي المشارك في نهائيات كأس العالم في المكسيك 1986 أحمد راضي صاحب الهدف الوحيد في مباراة العراق وبلجيكا (1-2).