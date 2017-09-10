طريقة النوم سر تألق رونالدو

ناصر المصعبي:

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يبقى حالة رياضية فريدة، حيث أحب الرياضة بعدما تجاوز الـ 20 من عمره، ومارسها كهواية، بدأ بالجو جيتسو، ليأخذ منها القوة والانضباط، وتحول إلى السباحة لينال الانسيابية مع التجانس العضلي والذهني. قبل أن يتحول إلى الكروس فيت، ليضمن الحفاظ على لياقته البدنية، ويطور استعداده الذهني، وفي النهاية اتجه إلى بناء الأجسام ليقدم رسالة مهمة للأجيال الجديدة مفادها أن «جسدك أمانة»، ليظل ناصر المصعبي خبير التغذية حالة تستوجب التوقف أمامها، فبرغم دراسته لإدارة الأعمال في الأساس وعدم احترافه أي رياضة، فإنه توجه إلى ساحة جديدة من نوعها لها صلة وثيقة بالرياضة، وهي برامج التغذية، ودرس فيها بأكاديمية «IFBB» الإسبانية ليحصل على أعلى الشهادات، ويحضر للماجستير، ويصبح من المواطنين القلائل في الدولة الذين يصلون لهذه المكانة في تلك الأكاديمية المتخصصة، ثم انتقل إلى مقصد آخر بهدف التميز بترجمة دراساته وخبراته إلى مشروع يسهم به في تعزيز قيم برامج التغذية الجيدة للرياضيين.

يقول ناصر المصعبي، إن التغذية مسؤولة عن 70 % من طاقة الإنسان، والنسبة الباقية للراحة والتمرينات الرياضية، وإن نوع الغذاء وكمياته له صلة أيضاً بالصحة النفسية، والحالة المزاجية، فمن يفطر على «البرجر»، ليس كمن يفطر على حبة الفاكهة وبعض السلطات الخضراء، مشيراً إلى أنه اختار التخصص في التغذية لإدراكه قيمتها في حياة الإنسان الرياضي تحديداً.

وقال: وأنا الآن أشرف على عدد كبير من الرياضيين بمختلف الرياضات والمجالات، وأتولى تحديد برامجهم الغذائية.

ويقول ناصر: لست من أنصار الحرمان بالنسبة للرياضيين أو الأشخاص العاديين الراغبين في التحكم في أوزانهم، ولكني أمنحهم كل ما يحتاجون إليه من كميات، ولكن وفق نظام واضح، مع تأكيد تجنب الإفراط في كميات الدهون أو السكريات؛ لأنها أخطر أنواع التغذية على حياة الإنسان.

وعن طريقة نوم أسطورة ريال مدريد رونالدو التي كشف عنها طبيبه الخاص، والموزعة بواقع ساعة ونصف على 4 فترات يومياً، قال المصعبي: رونالدو ينام بنفس الوضعية التي كان فيها ببطن أمه، وهو ما يضمن له الحيوية والنضارة والتألق في الملاعب، وواصل: وطريقة وأسلوب النوم من الوسائل المؤثرة لجلب الطاقة للإنسان، سواء كان رياضياً أو غير رياضي، وما تردد بشأن رونالدو يستحق الدراسة والاهتمام، لأن طريقة النوم مع الابتعاد عن متابعة وسائل التكنولوجيا قبل النوم بساعة ونصف كلها أمور تؤدي إلى الراحة، ويمكن القول أن رونالدو من بنيته البدنية يبدو مختلفاً عن كل لاعبي العالم، ولا يتأثر عطاؤه مهما تقدم في السن.

وعن مشروعاته المستقبلية، يقول ناصر: أجهز لافتتاح مركز رياضي متكامل في أبوظبي، كي تكتمل منظومة الخدمات التي أقدمها من تشخيص للبرامج الغذائية، بالإضافة إلى برامج التدريبات البدنية لتوفير اللياقة لكل الراغبين، ليضمن كل من يرغب في النزول بوزنه أن يحقق هدفه في وقت قياسي ومن دون أي مضاعفات.