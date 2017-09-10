«الانتقالات» لا تأتي مرتين!

عمرو عبيد (القاهرة)

يحتاج لاعب كرة القدم المحترف في السنوات الحالية إلى ذكاء في اتخاذ قراراته، أو إلى وكيل أعمال موهوب قادر على توجيه بوصلة لاعبه نحو النجاح المستمر، واقتناص الفرص التي تتاح أثناء فترات الميركاتو، التي قد لا ترحم لاعباً يتردد أو يخطئ في خطوة واحدة غير محسوبة، ولأن ليستر سيتي كان مفاجأة العالم في موسم 2015/&rlm 2016، عندما توج بلقب البريميرليج على حساب عمالقة الكرة الإنجليزية، كان من الطبيعي أن يكون لاعبوه هم المثال الأوضح والأكبر خلال فترتي سوق الانتقالات الماضيتين لتلك المقولة، التي تؤكد على أن الفرصة لا تأتي بالفعل مرتين!

ولأنه الحالة الأبرز في الميركاتو الأخير، يبقى الجزائري رياض محرز واحداً من أصحاب القرارات الغريبة في الآونة الأخيرة، فبعد التتويج بلقب الدوري ثم الفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، انهالت عليه العروض من أجل الانتقال إلى فريق أكبر يضمن معه المنافسة الحقيقية على اللقب وخوض غمار البطولات القارية، خاصة أن الكل كان يدرك استحالة تكرار معجزة الثعالب مرة أخرى، وبعد ارتفاع قيمته التسويقية من 10 ملايين جنيه إسترليني إلى 27 مليوناً في عام 2015، قام محرز بعمل يراه الكل عجيباً، إذ جدد عقده مع ليستر ليمتد حتى 2020 بدلاً من قبول عروض قيل وقتها إن أرسنال وتشيلسي، بل حتى برشلونة يرغبون، في التعاقد مع النجم الجزائري، وبعد أن كان سجله يحتوي على 17 هدفاً و 11 أسيست في موسم التتويج أحرز في الموسم السابق 6 أهداف وصنع 3 فقط، لتتراجع أسهمه كثيراً وتتجمد قيمته التسويقية كما هي من دون صعود، وفشل محرز في الميركاتو الأخير في الحصول على أي عرض حقيقي ولائق للانتقال، وهو ما قد يندم عليه كثيراً في المستقبل القريب، بعد أن أضاع واحدة من فرص العمر التي لا تتكرر إلا نادراً في حياة لاعب الكرة !

زميله الإنجليزي الدولي وهداف ليستر القدير، جيمي فاردي، فرط هو الآخر في فرصته الكبرى في ذات الموسم، بعد أن كان منافساً شرساً وقوياً على لقب هداف البريميرليج حتى النهاية بتسجيل 24 هدفاً، بفارق هدف واحد عن هاري كين هداف آخر نسختين، ووقتها كان أرسنال يرغب بشدة في التعاقد معه وقيل إن مانشستر يونايتد أيضاً فكر في الحصول على خدماته، لكن فاردي تراجع ليحرز 13 هدفاً فقط في الموسم الماضي، ويخرج من قائمة أفضل 10 هدافين في تلك النسخة، بعد أن جدد عقده مع ليستر أيضاً حتى عام 2020، كما تراجعت قيمته التسويقية من 18 مليوناً إلى 13 مليون جنيه إسترليني، ورغم رغبة تشيلسي وإيفرتون في انتقاله إلى صفوفهما في «الميركاتو» الأخير، فإن ليستر وقف حائلاً دون ذلك، ليصرح بعدها بإمكانية الرحيل عن البريميرليج بعدما أحس بأن قراراته لم تكن صائبة.

نفس الأمر يمكن قوله عن الحارس المميز كاسبر شمايكل الذي توقع له الجميع صعوداً كبيراً مثل والده، بعد التألق في موسم التتويج مع الثعالب وحفاظه على نظافة شباكه في 15 مباراة، وحصده لثاني أفضل معدلات تلقى الأهداف بـ 0.9 هدف /&rlm مباراة وقتها، وقفزت قيمته التسويقية من 3 إلى 9 ملايين جنيه إسترليني، لكن شباكه لم تصمد إلا في 8 مباريات فقط في النسخة الماضية، وتلقى أهداف بمعدل 1.57 /&rlm مباراة، وبعدما كان قريباً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد بحسب العديد من التقارير، قام بتجديد تعاقده بعد موسمه الناجح حتى 2021 من دون وجود لعروض حقيقية في الآونة الأخيرة.

على جانب عكسي تماماً تعامل لاعب ليستر السابق، نجولو كانتي، بذكاء شديد إذ قبل انتقاله سريعاً إلى صفوف تشيلسي بعد الفوز باللقب مع الثعالب مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، رغم أن قيمته التسويقية لم يتكن تبلغ قبلها سوى 8 ملايين، وبعد الفوز بالدوري الثاني على التوالي مع البلوز واختياره أفضل لاعب في البطولة، قفزت قيمته إلى 45 مليوناً، وهو ما أصر عليه داني درينكووتر في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، لينقذ فرصته الأخيرة في الانتقال إلى تشيلسي بمقابل 34 مليون جنيه إسترليني، بعدما تجمدت قيمته التسويقية عند 9 ملايين بعد تراجعه مع الثعالب في الموسم الماضي، مقارنة بعام التتويج.