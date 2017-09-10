كونتي: الآن نشعر بالرضا

لندن (رويترز)

رحب أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بعودة إيدين هازارد من الإصابة خلال انتصار في الدوري الإنجليزي على ليستر سيتي أمس السبت، لكنه قال إن صانع اللعب البلجيكي سيحتاج إلى وقت لاستعادة أفضل مستوياته.

وشارك هازارد، الذي تعافى من كسر في الكاحل تعرض له في يونيو، في آخر 12 دقيقة من المباراة التي فاز فيها 2-1 على ليستر، بفضل هدفي الفارو موراتا ونجولو كانتي، ليصعد للمركز الثالث في الترتيب. وأبلغ كونتي موقع تشيلسي على الإنترنت: إنها أنباء طيبة. بالطبع يحتاج إلى وقت لاستعادة مئة في المئة من مستواه لكن تعافيه مهم جداً. ويعود تشيلسي لمنافسات دوري الأبطال يوم الثلاثاء، حيث سيواجه قرة باغ من أذربيجان في ستامفورد بريدج، وقال كونتي إنه سيصبر على هازارد. وأضاف المدرب الإيطالي: كلنا يعرف مدى أهمية هذا اللاعب لنا، ويتعين علينا أن نصبر عليه لمنحه أفضل فرصة ممكنة لاستعادة مستواه لكني سعيد من أجله لأنه عاد من إصابة سيئة.

وقال كونتي إنه يجب على تشيلسي مواصلة عملية دمج الوافدين الجدد ضمن التشكيلة، بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية منذ خسارته في اليوم الافتتاحي للموسم. وأوضح: نشعر بالرضا. نعكف حالياً على دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى ونحتاج إلى وقت. في كرة القدم لا يوجد متسع من الوقت، لكننا نعمل بكل جد.