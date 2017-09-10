سقوط «البافاري»

برلين (د ب أ)

ألحق فريق هوفنهايم هزيمة مفاجئة بضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بهدفين، في المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليجا».

وعلى ملعب راين نيكار تقمص أرينا مارك أليكسندر أوث دور البطولة وسجل هدفي الفوز لهوفنهايم. وتقدم هوفنهايم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف دورتموند بعد أن حقق فوزه الثاني مقابل تعادل وحيد هذا الموسم. وفي المقابل توقف رصيد بايرن عند 6 نقاط في المركز الخامس من انتصارين وهزيمة واحدة. وكان هوفنهايم هو آخر من ألحق الهزيمة ببايرن في الموسم الماضي عندما تغلب عليه بهدف دون رد في الرابع من أبريل.

وعلى ملعب بادينوفا ستاديون، لعب فرايبورج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد يوريك رافيت عقب تدخله بعنف مع مارسيل شميلزر، حيث اكتفى الحكم في البداية بالبطاقة الصفراء لكن بعد الاستعانة بتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بسبب الخشونة المتعمدة.

ورغم النقص العددي لم يتمكن دورتموند من إحراز الفوز رغم أن المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك اوباميانج سجل هدفاً للفريق ألغاه الحكم، واحتسب ضربة حرة لصالح الفريق بسبب إعاقة المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس لحظة تمرير الكرة.