مو وهيوز.. تعادل مثير في موقعة «اليد الفارغة»

دبي (الاتحاد)

خرج جوزيه مورينيو من «بريطانيا ستاديوم» معقل ستوك سيتي بـ«يد فارغة» من الفوز، فقد فرض أصحاب الأرض التعادل 2-2 على الشياطين الحمر، وفي المقابل خرج منافسه مارك هيوز بـ «يد فارغة» من السلام، حينما رفض مورينيو مصافحته عقب نهاية المباراة في مشهد لا يتفق مع التقاليد العريقة للبريميرليج.

وكعادته نجح ستوك سيتي في تحقيق ما يريد أمام أحد كبار البريميرليج، خاصة حينما تقام المباراة في معقله وبين جماهيره باستاد بريطانيا الذي يعد واحداً من أصعب الملاعب على أي فريق زائر في الدوري الإنجليزي، فقد فرض ستوك سيتي التعادل على «الشياطين الحمر» بهدفين لمثلهما، وهو ما تسبب في نشوب معركة «اليد الفارغة» عقب نهاية المباراة، حينما رفض مورينيو مصافحة هيوز المدير الفني لأصحاب الأرض.

وبدأت تفاصيل الواقعة التي تتنافى مع التقاليد العريقة للبريميرليج، حينما اندفع مورينيو إلى المنطقة الفنية الخاصة بمدرب ستوك سيتي، حيث كان «مو» يرغب في توجيه اللاعبين، فما كان من هيوز إلا أن دفع مورينيو وطالبه بالعودة إلى مكانه، بل طلب من الطاقم التحكيمي طرد المدير الفني لمان يونايتد، وهو ما كشفت عنه الصحافة اللندنية.

وعقب نهاية المباراة حرص هيوز على الوفاء بتقاليد البريميرليج ومد يده لمصافحة مورينيو، إلا أن الأخير رفض ذلك، لتظل يد هيوز عالقة في الهواء في مشهد أثار شهية الصحافة والقنوات الإنجليزية، حيث رفض مورينيو التعليق على الواقعة مكتفياً برفض السؤال، وأضاف: أرفض الإجابة على مثل هذه النوعية من الأسئلة، لم أرتكب أي خطأ، لا أريد التحدث عن الأحداث الغبية، لقد نضجت بما يكفي لتجنب هذا الأمر، الحديث عن الأمور الغبية يخص الأغبياء فقط.

من ناحيته أكد مارك هيوز إن رفض مورينيو مصافحته قد يعود لأسباب تتعلق بغضبه جراء التعادل، وهي نتيجة قد يراها مورينيو سيئة لفريقه، وتابع هيوز: لقد دفعته حينما دخل منطقتي الفنية، ربما يكون ذلك سبب رفضه مصافحتي.

التعادل المخيب لآمال «الشياطين الحمر» بعد 3 انتصارات متتالية، هو أحد صدمات البريميرليج، حيث لا يمكن لفريق كبير أن يستمر في تحقيق الانتصارات دون أن يعترضه أحد الصغار، وعلى الرغم من تصدر يونايتد جدول الترتيب ببرصيد 10 نقاط مشاركة مع جاره مان سيتي، إلا أن مورينيو أبدى شعوره بالحزن من هذا التعادل الذي أوقف مسيرة التفاؤل التي عادت لأولد ترافورد.