«السيتي» يتحدى بـ «بيـب تيـم»

دبي (الاتحاد)

يواصل بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي رحلة التحدي الكبير، لإثبات الذات في البريميرليج، حيث يسيطر عليه طموح بلا حدود للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، والأهم فرض فلسفته التدريبية على البطولة الإنجليزية العريقة، والتي تشتهر بالقوة البدنية ومفاجآت الصغار على حساب الكبار، ولا تبتسم في أغلب الأحيان للأندية التي تعتمد على الأداء الهجومي والسيطرة المطلقة على المباريات، ويسعى «الفيلسوف» للعثور على موضع قدم للكرة الهجومية الجذابة في دوري القوة، مستعيناً في ذلك بالشباب الجدد، وبعض عناصر الحرس القديم.

مان سيتي الذي اكتسح ليفربول بخماسية بيضاء نجح في تقديم نفسه بوجه مختلف الموسم الحالي، بعد أن بدأ جوارديولا فعلياً بناء فريق جديد يحمل بصمته التدريبية، وهو ما يطلقون عليه «بيب تيم» على غرار فريق برشلونة الذي قاده لتحقيق مجد كروي غير مسبوق، ووصفه البعض بأنه الكيان الكروي الأكثر متعة في تاريخ كرة القدم.

ومنذ رحيل جوارديولا عن برشلونة وحملات التشكيك تحاصره، وتقوم تلك الحملات على فرضية فنية مفادها أنه لم يكن له الدور الأكبر في توهج البارسا في الفترة المشار إليها، بل إن هذا الفريق قام على أكتاف مجموعة من أمهر اللاعبين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا وغيرهم من النجوم.

جوارديولا لم يحقق نجاحاً ساحقاً مع البايرن، فسيطر على لقب البوندسليجا، ولكنه لم يجلب دوري الأبطال، صحيح أنه تمكن من تغيير وجه الفريق الألماني، وفرض عليه فلسفته التدريبية التي تقوم على نظرية «السيطرة والاستحواذ»، وهي الطريقة التي تلقى عليها انتقادات كبيرة، نظراً لتمسكه المطلق بها، مما دفع البعض لوصفها بأنها لا تتسم بالفعالية في بعض المباريات، إلا أنه في نهاية المطاف لم يحقق النجاح اللافت، مما يجعل قيادته للسيتي بمثابة التحدي الأكبر في مسيرته التدريبية.

المدرب الإسباني في تجربته الحالية مع مان سيتي توفرت له كافة الظروف والإمكانيات، للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الذين يملكون المواصفات الفنية والقدرات التكتيكية التي تخدم فلسفته التدريبية، كما أن بعضهم ينشطون في صفوف سيتي قبل بداية عهده ومن أبرز هؤلاء النجوم ليروي ساني، وجابرييل خيسوس، وبرناردو سيلفا، ومعهم كيفين دي بروين، ودافيد سيلفا.

الإحصائيات تشير إلى أن السيتي هو الفريق الأفضل على مستوى السيطرة والاستحواذ في جميع دوريات أوروبا الكبرى، بنسبة تقترب من 67%، وهي نسبة لا يمكن لفريق أن يحققها في كثير من المباريات في الدوري الإنجليزي، مما يؤكد أن جوارديولا بدأ رحلة النجاح في فرض أسلوبه على الدوري الأصعب في العالم.

بدورها تفاعلت الصحافة الإنجليزية مع أداء السيتي الذي اكتسح به ضيفه ليفربول، وأشارت إلى أن الفوز بخماسية تحقق للفريق ال 5 نجوم على المستويات كافة، ومنحت صحيفة «الميرور» نجوم الفريق أعلى الدرجات في تقييمها للأداء، وخاصة جابرييل خيسوس الذي حصد 9 درجات من 10، ودي بروين «رجل المباراة»، وأجويرو الذي حقق أرقاماً قياسية شخصية يزهو بها، إلا أن الأهم هو اتفاقية المصالحة التي وقعها مع جوارديولا، فقد تردد أن الأخير سعى للتعاقد مع أليكسيس سانشيز نظراً لعدم قناعته بمقدرة أجويرو على تحويل سيطرة مان سيتي إلى أهداف.