محمد حامد (دبي)

مثيرة هي كرة القدم؛ لأنها عصية على التوقعات ولا تعترف بالمقدمات، فقد ابتسمت للبارسا الذي عانى من «صيف حارق»، ومشكلات لا حصر لها، وأدارت ظهرها للريال الذي استمتع عشاقه بنسمات المجد في ليالي الصيف، فقد توهج «ريال زيدان» بالفوز بالسوبر كلاسيكو، والسوبر الأوروبي، مما جعل الجميع يتوقعون موسماً ملكياً استثنائياً، يقابله عثرة كتالونية قد تصل إلى حد السقوط الكامل لميسي ورفاقه، وعلى الرغم من أن الوقت لا زال مبكراً، فإن «مؤشرات الصيف» وما تبعها من مفاجآت في بداية موسم الليجا تؤكد أن «الساحرة» لا تعترف إلا بالملعب.

البارسا بخطى ثابتة نحو التعافي من «الصيف الحارق»، فقد حقق الفريق الكتالوني الفوز الثالث من 3 مباريات خاضها في منافسات الليجا للموسم الحالي حاصداً 9 نقاط، وهذه المرة جاء الفوز بخماسية بيضاء على حساب جاره إسبانيول في المرحلة الثالثة للدوري الإسباني، وتحمل هذه السلسلة من الانتصارات بعداً معنوياً مهماً في بداية الموسم، في ظل المشكلات الكبيرة التي حاصرت الفريق في الأسابيع الماضية منذ رحيل نيمار، والفشل في التعاقد مع كوتينيو.

وكعادته لعب ليونيل ميسي دور البطولة المطلقة، مما دفع عشاق الفريق الكتالوني إلى اختصار كل شيء برفع لافتة في قلب الكامب نو تقول: لماذا القلق ؟ لدينا ميسي، في إشارة إلى ثقة هذه الجماهير في أن «ليو» هو الدواء الشافي من «أمراض الصيف» الماضي، ولم يخيب ميسي ثقة الجماهير، فقد سجل ثلاثية في شباك إسبانيول تحمل رقم 38 في مسيرته بالليجا، ليأخذ كرة المباراة معه إلى المنزل كعادته حينما يسجل «هاتريك».

المثير في انتصار البارسا الساحق على إسبانيول بخماسية، أنه اقترن بتعثر منافسه الأبدي ريال مدريد الذي تعادل مع ليفانتي بهدف لكل فريق، وهو التعادل الثاني للريال في 3 مباريات، مما تسبب في ابتعاد البارسا بـ 4 نقاط كاملة عن الفريق الملكي، وبالنظر إلى أن لقب الليجا كعادته يشهد منافسة ملتهبة بين الكبيرين، فإن تفوق البارسا على الملكي بـ 4 نقاط، قد يكون له تأثيره في بقية مباريات الموسم، وهو أمر لا يمكن تأكيده على حد وصف الصحافة المدريدية ونظيرتها الكتالونية، فالوقت لا زال مبكراً للشعور بالخوف في المعسكر المدريدي، أو عودة الثقة بصورة كاملة في كتالونيا.