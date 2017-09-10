«الزعيم» يواجه الهلال بطموح العبور إلى «مربع ذهب» الأبطال

صلاح سليمان (العين)
يحل العين ضيفاً على الهلال السعودي، في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ويسعى «البنفسج» للعبور إلى «مربع الذهب»، من خلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في العين بالتعادل من دون أهداف، وفي حال تكرار النتيجة نفسها يحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، أو ركلات الترجيح مهما كانت نتيجة التعادل «سلباً أو إيجاباً» في الشوطين الإضافيين.
ويخوض العين اللقاء المرتقب بمعنويات عالية، خاصة أن الصفوف تبدو مكتملة، مع عودة الثنائي عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد، وجاهزية باقي اللاعبين، ويبحث الفريق عن مواصلة رحلته الناجحة في «الأبطال»، خاصة أنه أحرز اللقب عام 2003، وحل وصيفاً عامي 2005 و2016.
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التعادل السلبي في الذهاب باستاد هزاع بن زايد يوم 21 أغسطس الماضي، يعني أن العين يدخل مباراة اليوم، بفرصتي الفوز، والتعادل الإيجابي، ليضمن تأهله إلى «المربع الذهبي» للبطولة القارية، وسيكون التركيز على الفوز بدرجة كبيرة، من دون التفكير في التعادل.
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