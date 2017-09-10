«الزعيم» يواجه الهلال بطموح العبور إلى «مربع ذهب» الأبطال

صلاح سليمان (العين)

يحل العين ضيفاً على الهلال السعودي، في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ويسعى «البنفسج» للعبور إلى «مربع الذهب»، من خلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في العين بالتعادل من دون أهداف، وفي حال تكرار النتيجة نفسها يحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، أو ركلات الترجيح مهما كانت نتيجة التعادل «سلباً أو إيجاباً» في الشوطين الإضافيين.

ويخوض العين اللقاء المرتقب بمعنويات عالية، خاصة أن الصفوف تبدو مكتملة، مع عودة الثنائي عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد، وجاهزية باقي اللاعبين، ويبحث الفريق عن مواصلة رحلته الناجحة في «الأبطال»، خاصة أنه أحرز اللقب عام 2003، وحل وصيفاً عامي 2005 و2016.

وبعد أن خاض سلسلة من التدريبات المكثفة في الأيام الماضية، على استاد خليفة بن زايد، بمشاركة جميع العناصر، وتحت قيادة وإشراف المدرب الكرواتي زوران ماميتش، آخرها مساء أمس الأول، أدى العين المران الختامي في الساعة الثامنة مساء أمس على ملعب المباراة، لم يستغرق أكثر من ساعة، اطمأن الكرواتي زوران المدير الفني خلاله على النواحي الفنية والبدنية للتشكيلة الأساسية التي ينتظر أن يدفع بها الليلة، منذ بداية اللقاء، فضلاً عن حفظ اللاعبين لخطة اللعب، والتخلص من أخطاء وسلبيات مباراة الذهاب.

التعادل السلبي في الذهاب باستاد هزاع بن زايد يوم 21 أغسطس الماضي، يعني أن العين يدخل مباراة اليوم، بفرصتي الفوز، والتعادل الإيجابي، ليضمن تأهله إلى «المربع الذهبي» للبطولة القارية، وسيكون التركيز على الفوز بدرجة كبيرة، من دون التفكير في التعادل.