«اللوفر» يعلم الأطفال والشباب فنون التشكيل

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، أول من أمس، عن اختتام برنامجه الصيفي الأول لتعليم الأطفال والشباب فنون التشكيل، من رسم بالألوان والكمبيوتر والإخراج، وشارك في هذا البرنامج مجموعتان حسب الفئة العمرية ما بين 7 و 15 سنة.

وخلال هذه الورش تمكن المشاركون من التعرف إلى أنفسهم، من خلال الفن، كما اطلعوا على اختلاف الأشياء بالانتقال عبر الزمان والمكان، والإلمام بأبعاد الرسالة الإنسانية، من خلال رسم ما يشبه بعض القطع الموجودة بالمتحف، حيث أتاحت لهم هذه التدريبات تحفيز مواهبهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية، من خلال اكتشاف أساليب وتقنيات فنية مختلفة، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بالمصطلحات الفنية، وذلك على مدى 6 أيام، تضمن اليوم الأول والثامن رسم «البورتريه»، واهتمام المشاركين بأنفسهم والتعبير عن شخصياتهم وعواطفهم وأفكارهم، من خلال الوجوه التي يرسمونها.

وكان موضوع اليوم الثاني والتاسع الكتابات والرموز، وفيه اكتشف المشاركون فن التعبير، بما يساعدهم على معرفة أنفسهم وأفكارهم وطموحاتهم، وفي هذه الورشة تبين لهم كيف يستخدمون اللغة في التعبير بدل الفرشاة والقماش (الكنفاس). وفي يوم آخر، تدربوا على رسم الأشياء العملية، بحيث طوروا خبرتهم في الاستفادة من حركة الجسم، باختلاف الأوضاع، وتلمس اتجاهات العاطفة في التعبير عن أنفسهم. وجاء الختام مع توضيح المشاركين فهمهم واستيعابهم للتقنيات الفنية التي تعلموها خلال البرنامج.