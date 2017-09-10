سياو: شكراً لثقة الإدارة وتفاعل الجماهير

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

شهدت مباراة الوصل ودبا الفجيرة في كأس الخليج العربي الظهور الأول للبرازيلي سياو بقميص دبا الفجيرة بعد انتقاله في بداية الموسم قادماً من اتحاد كلباء، الذي ارتدى قميصه الموسم الماضي، وسجل معه 12 هدفاً، منها 9 أهداف في الدوري.

وبدأ اللاعب مشواره في دورينا موسم 2010 - 2011، حيث ارتدى قميص كل من الشباب والأهلي واتحاد كلباء وأخيراً دبا الفجيرة، وسجل في كل المسابقات 83 هدفاً، منها هدفاه الأخيران في مرمى الوصل.

ومن الغريب أن ساو سجل في مرمى كل الفرق التي لعب في صفوفها وآخرها دبا الفجيرة، حيث سجل هدفين في مرماه الموسم الماضي عندما كان يلعب مع اتحاد كلباء.

وتمكن البرازيلي البالغ من العمر 35 عاماً، أن يحوز ثقة الجهاز الفني والإداري لدبا الفجيرة، وكذلك ثقة عشاق النادي وجماهيره في المنطقة الشرقية.

وتوجه اللاعب بالشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة باولو كاميلي، وكذلك لمجلس إدارة النادي، على ثقتهم في قدراته الفنية، مؤكداً أنه سيبذل كل جهده من أجل ترجمة طموحات النادي في البقاء لأطول مدة ممكنة في دوري الخليج العربي.

وأضاف سياو أنه لمس حباً كبيراً وجارفاً من قبل جماهير النادي منذ اليوم الأول لانضمامه للنادي، وهو يشعر بالامتنان لهذه المشاعر، مشيراً إلى أن هذا الاستقبال ليس غريباً، وأنه يحب الإمارات، ويأمل تكملة مشواره الكروي في ملاعبها حتى الاعتزال.

وقال إنه وجد اهتماماً كبيراً بشخصه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حرصت أعداد كبيرة على إضافته في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وإنه حريص على المشاركة والتفاعل مع الجمهور.