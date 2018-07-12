«اكتشف المفاجأة» في صيف أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حملة «اكتشف المفاجأة» في ديرفيلدز مول بأبوظبي، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ضمن فعاليات نسخة هذا العام من «موسم صيف أبوظبي».

ويحظى المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم كحد أدنى على فرصة التوجه مباشرة إلى منصة «اكتشف المفاجأة» للمشاركة في لعبة عجلة الحظ، للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 70 ألف درهم إماراتي خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى جوائز أخرى قيمة منها باقات العطلات وزيارة المواقع الترفيهية، والمطاعم، والفعاليات، والأزياء، ومنتجات التجميل، والذهب، والإلكترونيات. كما أنّ الفرصة متاحة أمام عشاق الموضة والتجميل لاقتناء أرقى منتجات التجميل من «سيفورا» و«ديبنهامز».

وتتنقل عجلة الحظ بين ثمانية مراكز تسوق مشاركة في موسم صيف أبوظبي خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتقام فعالياتها من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، لتقدم جوائز مميزة وخصومات حصرية وعروض تسوق جاذبة ومتنوعة.

وتقدم حملة «اكتشف المفاجأة» للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً على الأقل، إمكانية التسجيل رقمياً للحصول على فرصة لربح جوائز فورية.

يذكر أنّ حملة «اكتشف المفاجأة» ستقام أسبوعياً في عدد من مراكز التسوق في أبوظبي حتى يوم 18 أغسطس المقبل.