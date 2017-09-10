عبيد علي: تجربة «النمور» مفيدة قبل انطلاق الدوري

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
بعد المواجهة الودية أمام اتحاد كلباء أمس الأول على استاد حمدان بن راشد، بدا واضحاً جاهزية فريق حتا لمواجهة شباب الأهلي- دبي في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.
وحرص جوكيكا مدرب حتا على منح الفرصة للاعبين الذين غابوا عن المشاركة أمام العين ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، كما أن الثقة الكبيرة من المدرب في اللاعبين تعزز حالتهم المعنوية، في ظل ظروف النقص العددي بعد الإصابة التي طالت الثلاثي صاموئيل روزا وفرناندو جابريل وعمرو الميداني.
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وقال عبيد علي البدواوي، مدير حتا، إن اللقاء الودي مع كلباء كان محطة إيجابية للغاية في هذه المرحلة قبل الانتقال إلى المواجهة الأولى في دوري الخليج العربي أمام شباب الأهلي- دبي، حيث سعى الجهاز الفني لوضع اللاعبين في أجواء الجاهزية المطلوبة بعد المردود القوي أمام العين في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، موضحاً أن جميع اللاعبين في أفضل درجات التأهب للدفاع عن طموحات الفريق، في أول مواجهة بالدوري أمام فريق كبير يسعى للنقاط الثلاث على ملعبه ووسط جماهيره.
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وكشف عبيد علي البدواوي عن جاهزية روزا للمشاركة في الجولة الأولى من الدوري أمام شباب الأهلي- دبي، وقال: إن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة، وهو ما يعني أن الفريق سيخوض المواجهة بأجنبيين فقط هما روزا وأدريان، والمؤكد أن الجهاز الفني يملك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تمثل الإضافة المطلوبة في الظهور الأول بدوري الخليج العربي.