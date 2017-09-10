عبيد علي: تجربة «النمور» مفيدة قبل انطلاق الدوري

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

بعد المواجهة الودية أمام اتحاد كلباء أمس الأول على استاد حمدان بن راشد، بدا واضحاً جاهزية فريق حتا لمواجهة شباب الأهلي- دبي في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وحرص جوكيكا مدرب حتا على منح الفرصة للاعبين الذين غابوا عن المشاركة أمام العين ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، كما أن الثقة الكبيرة من المدرب في اللاعبين تعزز حالتهم المعنوية، في ظل ظروف النقص العددي بعد الإصابة التي طالت الثلاثي صاموئيل روزا وفرناندو جابريل وعمرو الميداني.

ويواصل لاعبو حتا مرحلة التدريبات اليومية استعداداً للقاء شباب الأهلي- دبي، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع مستوى جاهزية الفريق، قبل المواجهة المهمة في افتتاح مباريات الدوري.

وقال عبيد علي البدواوي، مدير حتا، إن اللقاء الودي مع كلباء كان محطة إيجابية للغاية في هذه المرحلة قبل الانتقال إلى المواجهة الأولى في دوري الخليج العربي أمام شباب الأهلي- دبي، حيث سعى الجهاز الفني لوضع اللاعبين في أجواء الجاهزية المطلوبة بعد المردود القوي أمام العين في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، موضحاً أن جميع اللاعبين في أفضل درجات التأهب للدفاع عن طموحات الفريق، في أول مواجهة بالدوري أمام فريق كبير يسعى للنقاط الثلاث على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف: «نشكر جميع اللاعبين على الأداء القوي أمام العين في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، والمطلوب متابعة الظهور المشرف في الاستحقاقات التالية خلال الموسم الجاري، وننظر بكثير من الاهتمام إلى اللقاء الافتتاحي في الدوري ونرجو أن نحقق النتيجة المطلوبة، وثقتنا كبيرة في تجاوز الظروف التي تواجه الفريق لعد الإصابات التي طالت عدداً من لاعبي الفريق».

وكشف عبيد علي البدواوي عن جاهزية روزا للمشاركة في الجولة الأولى من الدوري أمام شباب الأهلي- دبي، وقال: إن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة، وهو ما يعني أن الفريق سيخوض المواجهة بأجنبيين فقط هما روزا وأدريان، والمؤكد أن الجهاز الفني يملك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تمثل الإضافة المطلوبة في الظهور الأول بدوري الخليج العربي.