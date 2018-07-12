«لقاء مع مسؤول».. نافذة المجتمع

دبي (الاتحاد)

تخصص قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، برامج تفاعلية وحوارية تسهم في ربط المشاهدين مع صنّاع القرار عبر شاشتها، منطلقة بذلك من رؤية تسعى إلى إطلاع الجمهور على آلية عمل الجهات الحكومية في الإمارة، وتقديم الشكاوى.

وتتجسد هذه الرؤية في البرنامج الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً تحت عنوان «لقاء مع مسؤول»، إذ يعد لقاءً إعلامياً يستضيف في كلّ حلقة مسؤولاً من إحدى الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، يجري خلاله مقدّم البرنامج محمد ماجد السويدي مساء كل خميس الساعة 10 مساءً، حواراً حول دور المؤسسة التي يمثلها، وما تقدمه من خدمات وما توفره من إمكانات وتسهيلات لخدمة سكان الإمارة.

ويتجاوز البرنامج الشكل التقليدي للبرامج الحوارية مع المسؤولين، إذ يعقد اللقاءات في مكاتبهم، وفي ميادين العمل، ليسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها الدوائر والهيئات الحكومية عن كثب، وينقل المشاهدين إلى الخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها في شتى المجالات، فضلاً عن حزم المشاريع والإنجازات التي تقوم بها.