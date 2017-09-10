بيسيرو: لا بد من حل مشكلة التهديف

علي معالي (الشارقة)

بعد خسارة فريقه على ملعبه أمام الإمارات في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، قال البرتغالي خوزيه بيسيرو مدرب الشارقة، إن النتيجة العادلة هي فوز فريقه بخماسية، قائلاً: «صنعنا ما بين 7 إلى 8 فرص واضحة للتهديف، والمنافس سجل هدفين من فرصتين، وهذه كرة القدم».

وواصل: «فرصنا التهديفية كانت واضحة، وخلال الشوط الأول لم يستطع الإمارات الوصول إلى منطقة الـ 18 لنا، وفي بداية الشوط الثاني صنعنا ما بين 3 إلى 4 فرص، وبالطبع من الصعب أن نفوز وسط هذا العدد الكبير من الفرص السهلة المهدرة، في المقابل نجح الإمارات في خطف هدفين». وأضاف: «فريقي لعب من أجل الفوز، ولعبنا بشكل هجومي، في المقابل لعب المنافس بطريقة دفاعية، لا نستحق الخسارة».

وعن تغييره لعمر جمعة وإشراك ماجد سرور قال: «قررنا اللعب بطريقة 4/&rlm 3/&rlm 3،، كما أن عمر جمعة لا يستطيع أن يلعب المباراة كاملة، ولذلك أبقيته على الدكة ودفعت به في الوقت المناسب، وحتى الدقيقة 75 كانت سيطرتنا كبيرة على مجريات الأمور، وصنعنا 8 فرص».

وقال: «مع وصول الثنائي الأجنبي سوف تتغير الأمور، ونحن نحتاج للاعبين يحرزون الأهداف؛ لأن اللاعب المواطن يواجه صعوبات كبيرة جداً في التسجيل، وهذا ما ظهر جلياً في العام الماضي أيضاً، ونحن في حاجة إلى لاعبين لديهم قوة تهديفية، وهو ما أنتظره من الثنائي الأجنبي».

وأضاف: «لست حزيناً؛ لأن لاعبي الفريق بذلوا أقصى ما عندهم، ونحتاج فقط إلى إيجاد حلول لضياع فرص التهديف».

في المقابل، قال التشيكي هاشيك مدرب الإمارات، بأن قدرات لاعبيه الفنية ربما تكون أقل، لكن هناك أموراً أخرى تعوضها قائلاً: «معي مجموعة من اللاعبين تعمل بطموح وحماس».

وقال: «المباراة هي بداية الموسم وبها إيجابيات وسلبيات، خاصة في الشوط الأول الذي سيطر عليه الشارقة، وخلق 3 فرص واضحة للتسجيل، وتحسن مستوانا في الشوط الثاني، وظهرنا بشكل متوازن مع تنظيم أفضل مما كان عليه الحال في الشوط الأول». وأضاف: رغم هذا الفوز هناك عمل كبير ينتظرنا، والشارقة يملك عناصر ممتازة ومع وجود ثنائي أجنبي عالي المستوى، يمكنه المنافسة في المراكز الأولى».

وعن عدم الدفع بالأرجنتيني ساشا من البداية، قال: «تعرض اللاعب لوعكة صحية ولم يتدرب بالشكل الكافي؛ ولذلك جلس على الدكة».