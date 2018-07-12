«حول العالم».. قراءة وثقافة وترفيه في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي البرنامج الصيفي «حول العالم»، في مكتبات قطاع دار الكتب كافة، المنتشرة في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، وذلك ضمن موسم صيف أبوظبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال والمراهقين على الاستفادة من وقتهم في القراءة أكثر خلال العطلة الصيفية. ويشتمل البرنامج الذي تم إطلاقه في مكتبة منتزه خليفة، مكتبة حديقة الباهية، مكتبة مزيد، مكتبة الوثبة، مكتبة المرفأ، ومكتبة زايد المركزية في منطقة العين، على مجموعة من الأنشطة موجهة للأطفال واليافعين من مختلف الفئات العمرية، خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن تلك الفعاليات: تحدي القراءة الصيفي

المكان: مكتبة منتزه خليفة، مكتبة حديقة الباهية، مكتبة مزيد، مكتبة الوثبة، مكتبة المرفأ، ومكتبة زايد المركزية.

التاريخ: من 1 يوليو إلى 31 أغسطس الجاري.