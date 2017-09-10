برانديللي: التوقف المتكرر للعب ظاهرة سلبية

مراد المصري (دبي)

كتب النصر محطة البدايات السعيدة سواء للفريق بأكمله، بالفوز على عجمان بثلاثية نظيفة في أول اختبار رسمي للفريق الموسم الحالي في مسابقة كأس الخليج العربي، وأول مباراة للفريق على ملعب زعبيل في نادي الوصل، أو للمدرب الإيطالي تشيزاري برانديللي في أول اختبار له مع «العميد»، والبرازيليين مارسيلو سيرينو الذي خاض أول مباراة بقميص النصر ومواطنه فاندرلي الذي يخوض موسماً بطموحات جديدة بعد الصعوبات.

وبعد فترة من الشكوك خلال المباريات الودية الماضية، أكد البرازيلي مارسيلو سيرينو أنه قادر على الانسجام مع المجموعة، حينما سدد قذيفة سكنت شباك «البرتقالي»، لينجح بالتسجيل في أول مباراة له مع النصر، فيما لم ينجح سوى بتسجيل هدف واحد في الملاعب البرازيلية منذ مطلع العام الحالي.

وظهر فاندرلي بأفضل أحواله النفسية والبدنية، بعد موسم شاق تعرض خلاله للإصابات والإيقافات، ليعود هذه المرة بالرقم «33»، وينجح في صناعة هدف للنجم الصاعد جاسم يعقوب، ويسجل هدفاً آخر بمجهود فردي مميز.

وعبر الإيطالي تشيزاري برانديللي، المدير الفني للنصر، عن سعادته بتحقيق الانتصار في أول مباراة رسمية مع «العميد»، موضحاً أن الفوز يجعلك تعمل خلال الأسبوع بشكل أكثر راحة وهدوءاً ومواصلة التقدم بالطريق الصحيح، فيما اعترف أن فريقه احتاج بعض الوقت لدخول أجواء المباراة، وقال: بدأنا المباراة ببعض التوتر، ولم يكن الفريق منظماً، كونها أول مباراة في الموسم، وأردنا إيصال الكرة بسرعة للمهاجمين، وسط ضغط منظم من المنافس، لكن مع مرور الوقت لعبنا بصورة أفضل وأقوى، الصبر جعلنا نسجل الهدف الأول، وبعد ذلك لعبنا بأريحية وحصدنا النتيجة الإيجابية المطلوبة.