بني ياس يحتفي بوفد اتحاد جدة

أبوظبي (الاتحاد)

رغم خسارته أمام اتحاد جدة وديا، خرج بني ياس بالعديد من الفوائد من المباراة التي تابعها كل من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وجاسم الشرفاء رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، وأنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي.

واستغل بني ياس المباراة لتقديم تهنئة خاصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، من خلال لافتة كبيرة رفعها نجوم الفريقين قبيل صافرة البداية، فيما تخلل فترة الاستراحة تبادل إدارتي الناديين الدروع التذكارية، قبل أن تتم دعوة كافة أعضاء الوفد السعودي إلى مأدبة عشاء في أجواء طغى عليها الطابع الاحتفالي.

ومن خلال المباراة بدا واضحاً وصول بني ياس إلى جاهزية جيدة لخوض غمار دوري أندية الدرجة الأولى، بعد التعاقدات التي قامت بها شركة كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم بني ياس كلا من حمد الحوسني الذي سبق وأن لعب مع كل من عجمان والوصل والظفرة واتحاد كلباء السابق، كما ضم النادي المدافع خالد طارق بشير من الوصل، والمهاجم حمد الأحبابي من الظفرة، وأخيراً المدافع الشاب محمد سيف من الوحدة على سبيل الإعارة، فيما تتطلع شركة كرة القدم إلى ضم لاعبين مواطنين جدد، بعدما أبقت على المحترفين الأجنبيين الفرنسيين هاري نوفيلو وفيليب مندي.

ويسعى الصربي جوران المدير الفني للفريق لأداء مواجهة ودية أخرى خلال الفترة القادمة، تسبق تدشين الفريق مشواره في كأس رئيس الدولة، حيث يواجه دبا الحصن في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى يوم 23 الشهر الحالي.