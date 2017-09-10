بني ياس يحتفي بوفد اتحاد جدة

أبوظبي (الاتحاد)
رغم خسارته أمام اتحاد جدة وديا، خرج بني ياس بالعديد من الفوائد من المباراة التي تابعها كل من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وجاسم الشرفاء رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، وأنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي.
واستغل بني ياس المباراة لتقديم تهنئة خاصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، من خلال لافتة كبيرة رفعها نجوم الفريقين قبيل صافرة البداية، فيما تخلل فترة الاستراحة تبادل إدارتي الناديين الدروع التذكارية، قبل أن تتم دعوة كافة أعضاء الوفد السعودي إلى مأدبة عشاء في أجواء طغى عليها الطابع الاحتفالي.
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ويسعى الصربي جوران المدير الفني للفريق لأداء مواجهة ودية أخرى خلال الفترة القادمة، تسبق تدشين الفريق مشواره في كأس رئيس الدولة، حيث يواجه دبا الحصن في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى يوم 23 الشهر الحالي.