ختام بطولة «أبوظبي الرياضي» التحضيرية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول مباريات بطولة مجلس أبوظبي الرياضي التحضيرية للموسم الرياضي 2017 - 2018 في نسختها الثانية، لفرق المراحل العمرية تحت 14 و15 و18 سنة لأندية إمارة أبوظبي الخمسة (الوحدة، بني ياس، الجزيرة، الظفرة، العين)، والتي أقيمت منافساتها على ملاعب أندية الوحدة والعين والجزيرة.

وجاء تنظيم البطولة التحضيرية للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على مكانة قاعدة المراحل العمرية لأندية أبوظبي، والاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس لتنمية هذا القطاع الحيوي، ورفد أندية أبوظبي والمنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.

وحققت البطولة أهدافها من خلال احتكاك لاعبي فرق المراحل العمرية في أندية أبوظبي في لقاءات ودية، وسط متابعة كبيرة من ذوي اللاعبين، كما وقفت الأجهزة الفنية للفرق على مستوى لاعبيها قبل بداية مباريات الموسم الرياضي، وأتاحت البطولة أيضاً الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في اللقاءات الودية.

من جانبه أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس اعتاد قبل بداية الموسم الماضي، والموسم المقبل إقامة هذه البطولة التحضيرية التي شهدت تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة.

وأشار الهاشمي إلى أنه تم تحقيق الفوائد المرجوة من البطولة التي تضمنت الوقوف على مستوى وجاهزية اللاعبين والجهازين الفني والإداري قبل بداية الموسم، وإتاحة الفرصة لذوي اللاعبين الوقوف على مستوى أبنائهم، والاطمئنان على تحضيراتهم، وفسح المجال أمام عدد كبير من لاعبي الاحتياط للمشاركة، لكي تتمكن الأجهزة الفنية من وضع التشكيلة الأساسية للفريق قبل بداية المباريات الرسمية.

وقال الهاشمي: «برهنت البطولة التحضيرية في النسخة السابقة والحالية على قيمتها من خلال متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتشجيعهم وتحفيزهم قبل انطلاقة الموسم»