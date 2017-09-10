25 لاعباً في تجمع «أبيض الناشئين»

معتصم عبد الله (دبي)

يعود منتخبنا الوطني للناشئين إلى أجواء التدريبات من خلال التجمع الداخلي الأخير استعداداً لتصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، والذي ينطلق مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي بمشاركة 25 لاعباً، بعد قرار الجهاز الفني استدعاء اللاعب حميد جاسم من نادي النصر لاستكمال القائمة التي خاضت مؤخراً معسكراً خارجياً في البحرين.

وينتظر أبيض الناشئين مصير مشاركته في التصفيات بعد إعلان اتحاد الكرة أمس الأول التمسك بلعب المنتخب في أرض محايدة، في أعقاب إعادة الاتحاد الآسيوي قرعة التصفيات لمسارها الأول بحيث يلعب المنتخب في المجموعة الخامسة بالدوحة إلى جانب منتخبات قطر «المستضيف»، اليمن، وبنجلاديش.

وضمت القائمة التي استدعاها الكرواتي فيردو ميلين مدرب الأبيض كل من:حميد جمال الحوسني، عبدالله أحمد عبدالله (عجمان)، خليفة علي المطروشي (العين)، علي عبد الله النقبي (خورفكان)، يوسف ناصر (الإمارات)، عبد العزيز محمد، عبد الرحمن عادل، محمد أحمد عاشوري، حمدان حميد، محمد جاسم، خليفة عبد الرحمن (شباب الأهلي دبي)، سلطان محمد (دبا الفجيرة)، مانع عوض مبارك، عبد الرحمن صالح أمان (الوحدة)، عبد الله محمد الرميثي (بني ياس)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، حمدان سعيد المسماري (الفجيرة)، حمد محمد سالم (العروبة)، نواف سالم ضاوي (الجزيرة)، جمال عامر عبيد، حميد جاسم (النصر)، مبارك طارق مطر (الوصل)، عبدالله جمعة مسعود، خليفة عبدالرحمن صالح (الشارقة).

وسيكون التجمع الحالي الأخير للمنتخب قبل انطلاقة التصفيات المقررة في 20 سبتمبر الحالي، حيث قرر الجهاز الإداري منح اللاعبين راحة من التدريبات الخميس المقبل في انتظار قرار المشاركة في النهائيات، من جانبه أوضح عبد الرحمن الحداد المدرب المساعد لمنتخبنا أن مباراتي البحرين الوديتين في المنامة 5- 4 و5- 2 منحت المنتخب الجاهزية المطلوبة لانطلاقة التصفيات.

وأشار الحداد إلى أن التجمع الأخير للأبيض والذي أعقب معسكري كرواتيا وسلوفينا منح الفرصة للجهاز الفني الوصول إلى معالم التشكيلة الأساسية استعداداً للتصفيات، وأوضح «نتيجة الفوز في مباراتين على التوالي بعد عدة نتائج سلبية في المعسكر الخارجي ومباراتي الأردن الوديتين بمثابة الضوء الأخضر لجاهزية الأبيض للتصفيات»، وأضاف معلقاً على عدم وضوح الرؤية بشأن المجموعة التي سيلعب خلالها الأبيض في التصفيات في انتظار قرار الاتحاد الآسيوي قائلاً «كل مجموعات التصفيات تبدو متشابهة ويبقى الأهم قرار المشاركة».