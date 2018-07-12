5 أفلام محلية تنعش صيف السينما الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهدت السينما المحلية مع بداية 2018 تطوراً كبيراً وطفرة غير مسبوقة في إنتاج الأفلام التجارية، إذ راهن عدد من المخرجين والمنتجين أن هذا العام سيكون الأكثر رواجاً من ناحية إنتاج الأفلام، وانتعاش الحركة السينمائية الإماراتية بأعمال متعددة الأفكار مختلفة القصص، إذ توجد عدد من الأفلام الإماراتية في صالات العرض في الأشهر الماضية، ونافس بشكل قوي بعض الأعمال التي عرضت في التوقيت نفسه، سواء عربية أو عالمية، ومنها «كيمرة» للمخرج عبد الله الجنيبي، و«عاشق عموري» للمخرج عامر سالمين المري، و«عوار قلب» للمخرج جمال سالم، و«فريج الطيبين» للمخرج أحمد زين.

ويستمر صناع السينما المحلية في تقديم أعمال جاذبة للجمهور في صالات العرض واحتلالها مراكز متقدمة في شباك التذاكر، حيث من المقرر أن يعرض في الفترة المقبلة من العام 5 أفلام أخرى، تنعش صيف السينما المحلية، ليكون 2018 هو العام الأكثر إنتاجاً للأفلام السينمائية التجارية، حيث يستعد المنتج علي المرزوقي من خلال شركة «ظبي للأفلام الإماراتية»، لعرض الجزء الثاني من فيلمه «هجولة»، بعد أن حقق الجزء الأول من العمل الذي عرض عام 2016 رواجاً كبيراً، وأرباحاً عالية بعد عرضه في السينما الإماراتية، ما شكل دافعاً لفريق عمله بإنتاج جزء ثانٍ، بمشاركة أبطال سباقات عرب وخليجيين، مثل عبدو فغالي من لبنان، وعبدالله اليوسف من السعودية، كما تشارك في العمل السائقة الإماراتية «كشونة»، التي اشتهرت بمقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور سينمائي لها في هذا الجزء.

أكشن وسرعة

وأشار المرزوقي إلى أن الفريق انتهى من عمليات تصوير الفيلم الذي يندرج من نوعية أفلام الأكشن والسرعة والسيارات، والمقرر إطلاقه سينمائياً في شهر نوفمبر 2018 في دور السينما الخليجية والعربية، معتبراً أن هذا الفيلم من الإنتاجات السينمائية الضخمة، حيث شارك فيه طاقم عمل كبير من جنسيات مختلفة، وشارك في عمليات تصويره طاقم كبير يصل عدده إلى 30 فنياً ومتخصصاً.