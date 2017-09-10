‫عايض مبخوت: كرة الإمارات تحتاج ضوابط مالية‬

عبدالله عامر (أبوظبي)

ثمن المدير التنفيذي لناي الجزيرة عايض مبخوت الدعم الكبير لمجلس إدارة النادي للفريق، مؤكدا أن الإدارة توفر البيئة الجيدة للجميع من لاعبين ومدربين وإداريين، الأمر الذي انعكس إيجابا على الفريق في بداية فترة الإعداد، التي شهدت ارتفاع الروح المعنوية بشكل أكثر من رائع.

وعن أهداف فخر أبوظبي المستقبلية قال: الكل يعرف أن الجزيرة هو حامل لقب الدوري، ونسعى للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم سواء محليا أو قاريا.

وأشار إلى أن الفريق يشارك هذا الموسم في أكبر عدد من البطولات في تاريخه، وهو ما يحدث للمرة الأولى، حيث من المنتظر أن يواجه الوداد المغربي في كأس السوبر الإماراتي المغربي، كما يلعب مع الوحدة في السوبر الإماراتي، بالإضافة للمشاركة في ثلاث بطولات محلية والبطولة الآسيوية في الموسم القادم.

وعن العقود وقرار اتحاد الكرة فيما يخص رواتب اللاعبين، قال المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، إن العقود السارية مستمرة كما هي، موضحا أن كرة الإمارات بحاجة إلى ضوابط مالية، لكي لا يتأزم الوضع بشكل أكبر وهذا العمل مسؤولية اتحاد الكرة الذي يجب أن يعمل لإيجاد الحلول التي تقلل من النفقات التي زادت بصورة مبالغة، ويجب أن تكون هناك المزيد من الضوابط لضبط الإنفاق.

وعن انتدابات فخر أبوظبي، قال عايض مبخوت إن هدف الجزيرة هو الحصول على البطولات، وبالتالي يجب أن نبحث عن لاعبين بمواصفات معينة، والجميع راض عن الانتدابات والصفقات سواء المحليين أو الأجانب ولدينا الثقة في جميع اللاعبين في تقديم مستوى مميز.

وعن الأكاديميات عبر عايض عن سعادة الجميع، بالعمل الذي تم في المواسم الماضية، وتقديم عدد كبير من اللاعبين للمنتخبات السنية، كانت انطلاقتهم من الأكاديمية التي تعتبر أحد أفضل الأكاديميات في الدولة، وأوضح مبخوت بأنه تم تعيين مدير فني هولندي لإدارة الأكاديمية ابتداء من هذا الموسم، ونتمنى أن تستمر في إمداد المنتخبات السنية بالمواهب الشابة.

وعن خروج المنتخب من تصفيات كأس العالم قال، إن أسباب الإخفاق لها من يناقشها ولكنني شعرت بالإحباط مثل غيري، وننتظر من القائمين على الأمر أن يظهروا لنا الأسباب التي أدت لهذا الخروج المخيب للآمال.‬ ‬​