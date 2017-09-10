اللجنة المحلية تطلق برنامج القادة الشباب لبطولة كأس العالم للأندية

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» حملة على نطاق الدولة، للبحث عن قادة شباب ليتميزوا ضمن مجتمعاتهم وإضافة صورة قيمة للحدث. إذ سيتم إطلاق برنامج القادة الشباب في المدارس والجامعات وأكاديميات كرة القدم للشباب في الدولة الإمارات، ويفتح أبوابه للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-21 سنة.

ومن خلال دورهم كقادة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA، سيشرف المشاركون بالمسؤولية في أربعة مجالات تشمل الأنشطة البدنية والمهام الاجتماعية، ما يلعب دوراً فاعلاً في إلهاب حماس عشاق كرة القدم والترويج للبطولة التي تقام في ديسمبر المقبل. وسيفوز الأبطال المتميزون بجوائز معنوية قيمة، مثل رفع علم الاتحاد الدولي لكرة القدم «13-14 عاماً»، أو حمل كرة المباراة في الملعب قبل بداية المباريات (15-17 عاماً)، أو الالتحاق بدورة تدريب عمل (18-21 عاماً) في إحدى البطولات المقبلة. وبشكل عام، يوفر برنامج القادة الشباب أساساً صلباً للطلبة ليحصلوا بعده على شهادة رسمية، تعزز سيرتهم الذاتية في حال أرادوا الانطلاق في مسيرة مهنية في المجال الرياضي.

ودعت اللجنة المنظمة القادة الشباب إلى تشجيع أصدقائهم والمشاركة في الأنشطة المتنوعة قبيل انطلاق البطولة، بما في ذلك تحدي أصدقائهم في الأنشطة التفاعلية المتنقلة التي تجوب أنحاء الإمارات. كما يمكنهم مشاركة تجاربهم وشغفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم الرسمي للبطولة، واستخدام التطبيق النقال للعروض التفاعلية المتنقلة ودعوة أصدقائهم للاستمتاع بمتابعة المباريات معاً. واستناداً إلى إجمالي مشاركاتهم، سيتم منح أفضل القادة الشباب تجربة قيمة لا تنسى.

قال عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية: «نطلق برنامج القادة الشباب بغية إشراك الطلبة بشكل كامل ودفعهم نحو دور فعال في دعم التزام دولة الإمارات استضافة فعاليات كروية عالمية، بدءاً ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2017، ولن تقتصر مسؤولية قادتنا الشباب على تعزيز الشغف بكرة القدم ضمن مجتمعاتهم، بل في إشراك أصدقائهم وتشجيعهم على خوض المنافسات، واختبار مهاراتهم الكروية ضمن الأنشطة التفاعلية المتنقلة».

وفي تعليقه على النجاح الذي تشهده الأنشطة التفاعلية المتنقلة حالياً، أضاف العواني: «لقد شهدنا تفاعلاً إيجابياً مع الأنشطة التفاعلية المتنقلة في مختلف أنحاء الدولة، من خلال مشاركة الآلاف في أنشطة المهارات المختلفة منذ انطلاق الحملة في مايو. ونتوقع أن يسهم برنامج القادة الشباب في تشجيع جميع الفئات المجتمعية من مختلف الثقافات، على المنافسة والسعي للفوز بلقب«البطل الأول»وغير ذلك من الجوائز الرائعة».

الجدير ذكره أن باب التسجيل لبرنامج القادة الشباب مفتوح الآن وسيغلق يوم الخميس، 12 أكتوبر.