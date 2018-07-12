كيف تحافظين على حميتك في المطاعم؟!

القاهرة (الاتحاد)

قدمت اختصاصية التغذية الأسترالية ليندي كوهين بعض النصائح والحيل التي تضمن للمرأة عدم زيادة وزنها، خاصة أنها عندما تلتزم بحمية لتخفيض غذائية، فإن تناول الطعام خارج المنزل بمثابة حقل ألغام، لذا عليها أن تكون على معرفة بكيفية قراءة قائمة المطاعم لطلب طعام صحي قليل السعرات الحرارية.

وقالت ليندي في تقرير نشره موقع dailymail إنه من القواعد السهلة التي يجب اتباعها عند اتباع حمية لتخفيض الوزن اختيار الوجبة التي تحتوي في معظمها على الخضراوات، لأنها بلا شك ستكون الخيار الأكثر صحة.

وحذرت من اختيار أي وجبة تحتوي على كلمات مثل «كريسبي» و«كرانشي»، والتي يمكن أن تكون دليلاً على أن الطعام مقلي أو يحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الدهون، لأن هذه هي المكونات التي تعطي القرمشة.

كما قالت إنه في حالة الاضطرار لطلب أي طعام غير صحي مثل البيتزا، يمكن طلب سلطة جانبية، أو حساء مع الحرص على البحث عن الأطعمة غير المقلية.