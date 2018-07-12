«الفجيرة للثقافة» تبحث سبل التعاون مع «دبي للثقافة»

الفجيرة (الاتحاد)

زار وفد من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، برئاسة حمدان كرم الكعبي مدير الهيئة، مقر هيئة دبي للثقافة والفنون، وجاءت الزيارة لبحث سبل التعاون بين الهيئتين، وتعزيز أطر الشراكة بينهما في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية المتنوعة، وكان في استقبال وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل دعم التعاون الثقافي والفني في عقد وتنظيم الدورات التدريبية والورش المختلفة، والعمل على آلية توثيق الصور والوثائق في مجالات الاهتمام المشترك، وبحث الجانبان سبل التعاون لتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأكد حمدان الكعبي، أن هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص الهيئة على الارتقاء بالثقافة المحلية عبر تبادل الزيارات مع الجهات المعنية بالثقافة وفي المجالات الفنية المختلفة، ومن أجل تأسيس شراكة مفادها تحفيز التنوع الثقافي والفكري، وتطوير نطاق التبادل المعرفي والاستراتيجي.