قنصل إيطاليا تبحث مشاركة بلادها في «الشارقة للكتاب 2018»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، فالنتينا سيتا، القنصل العام الإيطالي في دبي والمناطق الشمالية، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الثقافي بين الإمارات وإيطاليا، وتعزيز مشاركة دور النشر والمؤسسات الثقافية الإيطالية في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتعرفت سيتا على عدد من المبادرات التي تقودها الهيئة، وفي مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومدينة الشارقة للنشر، واطلعت على ما تخصصه المدينة من خيارات استثمارية في مجالات صناعة الكتب، والتسهيلات التي تقدمها للعاملين في قطاع النشر، من خلال مرافقها، وخدماتها الممتدة على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع.

وقال العامري: «نحن سعداء بمثل هذه الزيارات التي تمنحنا فرصة تحقيق مزيد من التعاون الثقافي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الرسمية والخاصة في مختلف دول العالم، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعونا دوماً إلى الانفتاح على التجارب العالمية، بما يخدم المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، ويسهم في مدّ جسور التواصل الحضاري والإنساني بين مختلف الثقافات». من ناحيتها، ثمّنت فالنتينا سيتا الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير صناعة الكتاب، ودعم العاملين فيها، والاحتفاء بالمؤلفين والناشرين والمترجمين والرسامين، وأشادت بالمشاركات النوعية واللافتة للهيئة ضمن فعاليات معارض الكتب الإيطالية، وخصوصاً معرض بولونيا لكتاب الطفل ومعرض تورينو الدولي للكتاب، وأكدت أن مثل هذه المشاركات تعزز علاقات الصداقة بين الإمارات وإيطاليا، وتسهم في الوقت ذاته بمد مزيد من جسور التواصل المعرفي بين الثقافتين العربية والأوروبية.