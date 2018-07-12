محمد بن ثعلوب: مدرب «الزعيم» يصنع التاريخ مع منتخب بلاده

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة نادي العين للاستثمار بأن بلوغ منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم، يعتبر إنجازاً تاريخياً للفريق المغمور المجهول وغير المرشح، بعد أن تخطى منتخب إنجلترا أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب المونديال.

وقال: مباراة كرواتيا وإنجلترا جاءت في صورة معركة كروية تكتيكية نجح فيها بامتياز مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، مدرب فريق العين السابق الذي صنع التاريخ مع منتخب بلاده.

وأضاف: لقد نجح زلاتكو في تجاوز تقدم منتخب إنجلترا بهدف مبكر، إلا أنه عاد بعد أن خضع للعب أشواط إضافية، كما حصل له من قبل ليسجل رقماً تاريخياً بالفوز على إنجلترا 2 - 1 في قبل النهائي، ما جعل كرواتيا تعيش الفرح ببلوغ النهائي الذي يمثل إنجازاً يسجل لمنتخبها ومدربه الذي يجد حب واحترام عناصر الفريق المتألق.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي قائلاً: «أثبت المنتخب الكرواتي صدق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للمنتخبات قبل انطلاق المونديال بأن كرواتيا نجحت في تحقيق رقما غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعد أن أوضحت التقارير الإعلامية أن فريق المدرب زلاتكو كان يحتل المرتبة العشرين في ترتيب المنتخبات قبل انطلاق المونديال كرؤية الكثير من الخبراء الذين خابت رؤيتهم بعدما خسرت كرواتيا أمام آيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال واضطرارهم حينها للعب مباراة ملحق أمام اليونان لتكون مواجهة فرنسا المقبلة الأصعب، حيث يحتل منتخب «الديوك» المرتبة السابعة في ترتيب «الفيفا».

وتابع: زلاتكو حقق حلمه ودرب بكفاءة منتخب بلاده عقب إنجازاته مع فريق العين، وأثبت بأنه مدرب كبير وشجاع وبحنكة عندما سحب نجمه الأول وقائد المنتخب لوكا مودريتش بسبب الإرهاق وسط دهشة جماهير بلاده، وليحل مكانه بافليتش بعد التغير الاضطراري لماريو ماندوزيكتش الذي سجل أغلى أهداف كرواتيا في تاريخها الكروي الذي قاد به منتخب بلاده للنهائي عقب الإصابة التي تعرض لها.