المنتخب الـ 13 في النهائي

موسكو (د ب أ)

بات المنتخب الكرواتي الفريق الثالث عشر الذي يتأهل للمباراة النهائية لأهم وأقوى البطولات في عالم الساحرة المستديرة، وذلك عقب تأهله التاريخي لأول مرة لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما تغلب 2 - 1 على نظيره الإنجليزي في قبل النهائي.

وسبق لـ 12 منتخباً نيل شرف خوض المباراة النهائية لكأس العالم، منذ أن انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأووجواي.

ودائما ما يجرى نهائي المسابقة من خلال مباراة وحيدة باستثناء نسخة المسابقة التي أقيمت بالبرازيل عام 1950، التي شهدت إقامة دورة مصغرة مكونة من أربعة منتخبات، هي البرازيل وأوروجواي والسويد وإسبانيا، لتحديد المتوج باللقب.

ويحمل المنتخب الألماني «حامل اللقب» الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، الرقم القياسي في عدد مرات التأهل للمباراة النهائية للمونديال برصيد ثمانية نهائيات، فيما تقاسم المنتخبان الإيطالي والبرازيلي المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة في المباريات النهائية برصيد ستة نهائيات.

وجاء منتخب الأرجنتين، وصيف بطل النسخة السابقة، في المركز الثالث برصيد خمس نهائيات، فيما اشترك منتخب فرنسا، الذي تأهل لنهائي النسخة الحالية للمونديال، مع منتخب هولندا في رصيد ثلاثة نهائيات. ولعبت منتخبات أوروجواي والمجر وإسبانيا والسويد وتشيكوسلوفاكيا «قبل تفككها» في النهائي مرتين، في حين تشارك كرواتيا للمرة الأولى في المباراة النهائية، حيث تطمع في مواصلة مسيرتها الاستثنائية في البطولة والتتويج باللقب على حساب المنتخب الفرنسي.