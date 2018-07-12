«الأوفر حظاً».. مقولة يرفضها الديوك !

موسكو (د ب أ)

رفض لاعبو المنتخب الفرنسي اعتبار فريقهم المرشح الأوفر حظاً في الفوز بنهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام كرواتيا والمقرر إقامته بعد غد. وقال بول بوجبا، لاعب وسط المنتخب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر معسكر المنتخب الفرنسي في مدينة استرا القريبة من العاصمة الروسية موسكو: لا نفكر في هذا.

ومن جانبه قال المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، صاحب هدف الفوز لفرنسا في مباراتها أمام بلجيكا في نصف نهائي المونديال: لقد أظهرت هذه البطولة أنك يمكن أن تكون مرشحاً، وتتعرض للإقصاء، لا نضع أنفسنا تحت هذا الضغط.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى نهائي المونديال حاملاً صفة المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب على الأقل من الناحية النظرية، بعد أن أقصى منتخبات من العيار الثقيل مثل الأرجنتين وأوروجواي وبلجيكا. وعلى الجانب الآخر، احتاج المنتخب الكرواتي إلى خوض الأشواط الإضافية ثلاث مرات متتالية، حتى يصل إلى مباراة حسم اللقب.

وسيخوض المنتخب الكرواتي المباراة النهائية بعد أن يحصل على فترة راحة أقل بيوم واحد عن منافسه الفرنسي، وذلك بعد أن لعب أمس الأول مباراته في الدور قبل النهائي أمام إنجلترا، وتغلب عليها بنتيجة 2 - 1 في الوقت الإضافي. وكانت فرنسا قد تغلبت على بلجيكا 1 - صفر الثلاثاء خلال الوقت الأصلي للمباراة. ولا يعتقد اللاعبون الفرنسيون أن حصولهم على فترة راحة أطول أمراً مميزاً، وعن هذا تحدث بوجبا قائلاً: هم حاسمون للغاية، عندما فزنا على ألمانيا «في قبل نهائي أمم أوروبا 2016»، كنا نعتقد أننا حصدنا اللقب، لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى، سنخوض هذه المباراة بطريقة مغايرة.