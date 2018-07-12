فان باستن ينتقد «مسرحيات نيمار»

موسكو (أ ف ب)

انتقد النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن مبالغة المهاجم البرازيلي نيمار بالسقوط خلال مونديال روسيا 2018، والتي خرج «السيليساو» من دورها ربع النهائي. وعن سقطات لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المتكررة، والتي اعتبرها كثيرون أنها أشبه بحركات تمثيل استدعت الكثير من الأشرطة الساخرة عبر مواقع التواصل، قال عضو مجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الدولي: إذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية، فهذا لن يساعدك. وأضاف بطل كأس أوروبا 1988: من الجيد دوماً أن يكون لديك القليل من الحس الفكاهي، وإذا استخدمه الناس فهذا إيجابي، إذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية فهذا لن يساعدك، يجب أن يفهم نيمار هذا الأمر. ويعد فان باستن «53 عاماً» من أفضل اللاعبين في تاريخ هولندا، ونال الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أعوام 1988 و1989 و1992.

وتقوم مجموعة الدراسة الفنية باختيار أفضل لاعب في مونديال 2018 على أساس العديد من الجوانب التي تصنع الفارق.

في المقابل، امتدح فان باستن قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش الذي أوصل بلاده إلى النهائي الأول في تاريخها، لمقابلة فرنسا الأحد.

وقال فان باستن إن لاعب ريال مدريد الإسباني يقود فريقه، يدير اللعب، وأن تملك لاعباً مثله فهذا يوصلك بعيداً، معتبراً أن قوة الكروات في ذهنيتهم، هم مقاتلون يلعبون بجماعية ويعشقون هذا النوع من المباريات.

أما فرنسا الساعية للقب الثاني في تاريخها بعد 1998، فرأى أنها تضم العديد من العناصر الجيدة، ومن المنطقي أن يذهبوا بعيداً في هذه البطولة.