«الكويت» ضيف شرف ملتقى الشارقة الدولي للراوي

الشارقة (الاتحاد)

تحل دولة الكويت التي تمتلك رصيداً كبيراً في عالم الرواة والحكواتيين ضيفاً على النسخة السابعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «السير والملاحم»، وسيكون عشاق التراث والحكاية الشعبية طوال الثلاثة أيام، على موعد مع الباحثين والمختصين في عالم الحكاية والسير الشعبية والملاحم، ومختلف الرواة والحكواتيين، حيث تستقبل الشارقة في 25 سبتمبر الجاري ضيوفاً من مختلف بلدان العالم، للمشاركة في فعاليات هذه النسخة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي يتميز بتنوع فعالياته وأنشطته.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: «تحل الكويت ضيف شرف نسخة هذا العام وهي تستحق ذلك بجدارة، فلدى الأشقاء في الكويت رصيد كبير وغني في عالم التراث والحكاية الشعبية».