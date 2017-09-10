«بيت شعر القيروان» يستذكر «الشاذلي عطاء الله»

الشارقة (الاتحاد)

أقام بيت الشعر بالقيروان، أمس الأول، أمسية أدبية احتفاء بالشاعر القيرواني الراحل الشاذلي عطاء الله، وذلك في إطار إحياء ذاكرة الشعر التونسي، والتعريف بالتراث الأدبي الأصيل.

وقد ولد الشاعر الشاذلي عطاء الله سنة 1899 بمدينة القيروان، حيث نشأ في أسرة شديدة الورع وفي بيئة دينية وجد فيها ضالته في حفظ القرآن الكريم وترتيله، وإتقان علوم اللغة والأدب ونظم الشعر حتى ذاع صيته وأصبح مدرجاً ضمن أبرز شعراء تونس في العصر الحديث، وكان محباً لبلاده وفياً لمسقط رأسه القيروان، التي تغنى بها واتخذها وطناً فسيحاً للعشق والجمال، وترك هذا الشاعر بعد وفاته رصيداً مهماً من القصائد والإبداعات الشعرية، التي صدرت في ديوان ضخم يحمل اسمه. وانطلقت الأمسية بكلمة لمديرة البيت الشاعرة جميلة الماجري، ثم تولى الشاعر عبد الرحمن الكبلوطي إدارة فقرات اللقاء، الذي حضره عدد مهم من عائلة وأصدقاء الفقيد ومن أهل الأدب والفكر و الثقافة، وكانت أولى الفقرات مع الدكتورة والباحثة الجامعية فوزية الصفار، ثم ألقت الشاعرتان جهاد المثناني ووفاء الرحماني قصيدتين للشاعر الراحل، وقدم الدكتور سالم بو خداجة مداخلة انطلاقاً من بعض التجارب الشعرية العربية والتونسية لشعراء مثل المتنبي وشوقي والشابي كنماذج وصولاً إلى إبداعات الشاعر الشاذلي عطاء الله ومرجعيته التي ساهمت في تحقيق الإضافة إلى المشهد الأدبي وطنياً وعربياً. وتحدث الشاعر عبد العزيز الهمامي في كلمة موجزة عن بعض الذكريات الأدبية التي جمعته بالشاعر الراحل في السبعينات وعرض صوراً نادرة تخص صداقته مع الفقيد.