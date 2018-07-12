طيران الإمارات تفتتح صالة خاصة في مطار القاهرة الدولي

القاهرة (الاتحاد)

افتتحت طيران الإمارات أمس صالتها الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مطار القاهرة الدولي، والتي تعد الصالة الـ42 ضمن شبكة صالاتها العالمية في مطارات عدد من أبرز وجهاتها في مختلف أرجاء المعمورة.

وتقع صالة طيران الإمارات الجديدة في مطار القاهرة، التي تكلف إنجازها 3.6 مليون دولار أميركي، في الطابق الثاني من مبنى المغادرين رقم 2، فوق المنطقة الثانوية لإنجاز الإجراءات الأمنية والسوق الحرة، ويجسد هذا الاستثمار التزام الناقلة تجاه مصر، وحرصها الدائم على توفير أرفع مستويات الخدمة.