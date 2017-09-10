«أمناء جائزة محمد بن راشد للمعرفة» يستعرض ويناقش قوائم المرشحين

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعه الأول بعد إغلاق باب الترشح، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة التصفيات للجائزة، ومناقشة واستعراض قوائم المرشحين للفوز.

وعُقد الاجتماع في مقر المؤسسة بدبي برئاسة جمال بن حويرب، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للجائزة، وحضور كل من أعضاء المجلس: الدكتور علي أحمد الغفلي، وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، والبروفيسور نيك رولينز، أستاذ علم الأعصاب ووكيل نائب رئيس جامعة أكسفورد، والبروفيسور ألكسندر زاندر، عضو مجلس أمناء جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة.

وناقش الأعضاء مجريات المرحلة الثانية للجائزة والإجراءات والقوانين التي تم اعتمادها، كما اطلعت اللجنة على القائمة المختارة بأسماء الجهات والأفراد المرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الجائزة والذين وقع عليهم الاختيار لدخول المرحلة الثانية التي أعدتها اللجنة الاستشارية بعد فرز الترشيحات التي تلقاها الموقع الإلكتروني للجائزة على مدار 4 أشهر متواصلة.

وقال جمال بن حويرب: إن الجائزة شهدت ترشح مؤسسات معرفية عربية عريقة، إلى جانب مشاركة فعالة من الأفراد ورواد صناعة المعرفة من مختلف دول العالم. وشهدت المرحلة الحالية إعداد قائمة قصيرة بأسماء المرشحين للفوز، ليتم بعد ذلك اعتمادها من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة أكتوبر المقبل، الذي سيشهد إعلان أسماء الفائزين، فيما سيتم تكريمهم خلال فعاليات قمة المعرفة في نوفمبر 2017.

وأكد ابن حويرب عالمية الجائزة التي يضم مجلس أمنائها أعضاء من جهات معرفية عالمية مرموقة، معرباً عن سعادة مجلس الأمناء بالمشاركات التي وردت للجائزة، وتميز فيها الأفراد والمؤسسات، معرباً عن أمله في أن تشهد الجائزة خلال دوراتها المقبلة مشاركات أكبر من الأفراد والمؤسسات من دول العالم كافة.

بدوره قال الدكتور علي الغفلي: إن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشكل تقديراً للمجهود البشري المعرفي والإسهامات الرائدة للأفراد والمؤسسات التي كرست جزءاً كبيراً من وقتها وطاقتها لبناء المعرفة، ونرى ثمرة هذه الجهود في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والإنسانية وما أسهمت فيه من خلق الرخاء والاستقرار للمجتمعات.

من جهته أكد البروفيسور نيك رولينز أهمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لكونها تكرم أفراداً ومؤسسات قدموا إنجازات مهمة في مجال المعرفة، كما تنبع أهمية الجائزة من كونها تسهم في بناء شبكة للرواد والمختصين في صناعة المعرفة حول العالم.

وقال البروفيسور ألكسندر زاندر إن نجاح دولة الإمارات في إرساء بيئة مستقرة ومثالية لنمو وتطور المعرفة، يدعم قدرتها وبشكل كبير على تطوير قطاعات التعليم والمعرفة سعياً نحو التنمية المستدامة.