سلطان القاسمي: الشارقة مستمرة في التوسع الثقافي العربي

الشارقة (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية المبادرات الثقافية التي نظمتها إمارة الشارقة طيلة مسيرتها الثقافية الرائدة، والتي حققت الكثير من الإنجازات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم أجمع.
جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح أمس في مقر دائرة الثقافة بالشارقة، كلاً من: عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومديري إدارات الدائرة.
|
وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالإصدارات الثقافية لدائرة الثقافة ومنها مجلة «الشارقة الثقافية» التي لاقت انتشاراً ملحوظاً ومحتوى يعبر عن النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، ومجلة «الرافد» التي انطلقت منذ 25 سنة، وتهتم بالدراسات الأدبية العربية، وأثنى سموه على جهود القائمين على الإصدارات الثقافية.
|
وتفقد سموه الإدارات والأقسام الإدارية والفنية والتنفيذية، مطلعاً من طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على آلية العمل المتبعة والجهود المبذولة في تطوير العمل الإعلامي.