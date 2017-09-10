سلطان القاسمي: الشارقة مستمرة في التوسع الثقافي العربي

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية المبادرات الثقافية التي نظمتها إمارة الشارقة طيلة مسيرتها الثقافية الرائدة، والتي حققت الكثير من الإنجازات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح أمس في مقر دائرة الثقافة بالشارقة، كلاً من: عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومديري إدارات الدائرة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى تجربته الثقافية المبكرة بدءاً من طفولته ومروراً بحياته الدراسية في جمهورية مصر العربية، وصولاً إلى المبادرات والجهود الثقافية في إمارة الشارقة. وتناول سموه خلال اللقاء البعد الثقافي لإمارة الشارقة الذي يشمل المجالات الثقافية المتنوعة والجهود المبذولة لدعم الثقافة بمختلف مجالاتها، مشيداً سموه بجهود «دائرة الثقافة» من خلال أنشطتها المتميزة التي تنظمها محلياً وعلى مستوى الوطن العربي، مؤكداً سموه عزم الشارقة على الاستمرار في التوسع الثقافي العربي من خلال دعم مجامع اللغة العربية في الوطن العربي وغيرها من المبادرات.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالإصدارات الثقافية لدائرة الثقافة ومنها مجلة «الشارقة الثقافية» التي لاقت انتشاراً ملحوظاً ومحتوى يعبر عن النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، ومجلة «الرافد» التي انطلقت منذ 25 سنة، وتهتم بالدراسات الأدبية العربية، وأثنى سموه على جهود القائمين على الإصدارات الثقافية.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس دائرة الثقافة ومديري إدارات الدائرة حول أبرز الأنشطة الثقافية والجوائز الأدبية وآلية العمل الثقافية المتبعة، مثمنين دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للجهود الثقافية والمبادرات التي تنفذها الدائرة. وزار صاحب السمو حاكم الشارقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مطلعاً على ما يضمه المكتب من إدارات وأقسام، واستمع سموه إلى شرح من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حول أبرز المبادرات والأنشطة الإعلامية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتفقد سموه الإدارات والأقسام الإدارية والفنية والتنفيذية، مطلعاً من طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على آلية العمل المتبعة والجهود المبذولة في تطوير العمل الإعلامي.