مواجهة العنصرية.. بالفعل لا بالقول

الحاخام يوناه دوف بيسنر* والقس وليام جيه. باربر لي**

عاد الكونجرس إلى عقد جلساته من جديد بعد ما حدث من سفك دماء في مدينة تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا. وفي الأسابيع التالية للأعمال الدموية ترنحت بلادنا تحت ضربات تاريخية من العواصف والفيضانات القاتلة ودرجة ملحوظة من التعامل غير الإنساني والتعصب الشديد، مما عمق المخاوف من احتمال حدوث المزيد من العنف. لقد نالت منا الضربات وأنهكتنا، ونحن حزينون لذلك. لكن الأمر الذي شد من أزرنا أننا شهدنا عطفاً من الجيران على بعضهم البعض وكرماً من الغرباء. فحتى في وقت الاستقطاب الشديد، مازال هناك تعاطف بين الأميركيين. وكان هذا واضحاً حين رأينا عدداً كبيراً من المساجد والكنائس تفتح أبوابها لمن أرادوا الاحتماء من المطر ومن مياه الفيضان بسبب إعصار هارفي. ومنذ أعمال العنف في تشارلوتسفيل، بدأ الناس يفكرون ويمعنون النظر في العنصرية في أميركا. ونتيجة كل هذا، ظهر شعور بأن هذا الأمر كما هو معتاد لا يمكن أن يستمر.

وعبّر عدد من بلديات المدن عن استعداد مفاجئ لأن تمنع الاحتفالات بالكونفدرالية في الساحات العامة. والحماس لإزالة بعض النصب التذكارية وإعادة تسمية طرق سريعة ومنع رفع أعلام الكونفدرالية، وهو عمل جيد وطال انتظاره كونه يمثل مسعى موضع ترحيب للتكفير عن الخطايا القومية ضد المواطنين من الأميركيين الأفارقة. لكن هذا ليس كافياً بحال من الأحوال. لذلك يتعين على نوابنا المنتخبين بعد عودتهم إلى العمل أن يدركوا أن ما يشاهدونه من غضب ليس سببه في نهاية المطاف النصب التذكارية بل السياسات والأفعال. ونحن نفضل عملا ملموساً على التصريحات المشحونة بالعواطف مهما كانت عميقة. ويعلمنا إنجيل متى أن نبتعد عن النفاق، فقد جاء في الإصحاح السابع: «أخرج أولا الخشبة من عينك وبعد ذلك سترى بوضوح لإخراج القشة من عين أخيك».

والحرب الأهلية الأميركية التي قامت من أجل الحفاظ على العبودية والعبث بحياة السود خسرت قضيتها وصمد الاتحاد قبل أكثر من 150 عاماً. لكن مر 15 عقداً واجه خلالها الأميركيون الأفارقة قمعاً بنيوياً وتحيزاً في المؤسسات وانتهاكاً للحقوق ووحشية في التعامل. فإذا أردنا أن نبني اتحاداً أفضل يتعين علينا فعل ما هو أكثر من الدخول في نزاع مع رموز التفوق العنصري للبيض. بل يتعين علينا أن نقوض تركة هذه الفكرة من الجذور والفروع ونقيم مكانها العدل. صحيح أن زعماء كلا الحزبين أدانوا القوميين البيض الذين تجمعوا في مدينة تشارلوتسفيل الشهر الماضي وطالبوا الرئيس بإن يدين دون لبس أنصار تفوق البيض والنازية الجديدة. كما استقال رؤساء تنفيذيون في شركات وقيادات في مجال النشاط الاقتصادي وفي منظمات فنية من مهام حكومية رداً على تدليل الرئيس لأنصار تفوق البيض.

لكن ما لم نقم بتفكيك السياسات التي تسمح لأنصار تفوق البيض بالانتعاش وما لم ننفذ سياسات تدعم العدل والمساواة، فلن تزيد أفكارنا وصلواتنا كثيراً عن كونها نفاقاً. وباعتبارنا رجال دين، نرفض الصمت مع استمرار تعرض مجتمعاتنا لتهديدات على أساس لون البشرة أو المعتقدات. والكتاب المقدس يعلمنا أن نكون إيجابيين. ولذا انضممنا في مسعى لتحقيق التغيرات التي يحتاجها عالمنا بشدة. وهذا يعني للأميركيين حماية ودعم حقوق التصويت والتفكير بإخلاص في أسباب دخول أشخاص إلى السجن وكيفية تغيير الخيارات التي أدت إلى عمليات حبس كبيرة غير مسبوقة، ويعني أيضاً تقويض عدم المساواة البنيوية التي قلصت المزايا التعليمية وأدت إلى الموت في سن مبكرة وإلى الفقر الذي تتوارثه الأجيال.

فهل ينهض زعماؤنا السياسيون لمواجهة هذه التحديات؟ وهل سيواجهون ماضينا ويعملون على اقتلاع السياسات المتعصبة التي عززت جرعة الكراهية وسمحت بمعاملة الجيران معاملة غير إنسانية وقوضت أسس ديمقراطيتنا؟ هل سيندمون على صمتهم في الماضي وفي الحاضر؟ إذا لم يفعلوا هذا، فإنهم يتواطؤون مع ما يلحقه بنا التعصب العرقي من ضرر فادح. يتعين علينا كشعب أن نخضع المسؤولين المنتخبين للمساءلة عما يفعلونه أو يتقاعسون عن فعله. ويتعين علينا أن نلزم أنفسنا بسقف أخلاقي أعلى. ورسالتنا واضحة لأعضاء الكونجرس: لا تنتظروا إلى أن تأتي الكراهية إلى مدنكم كي تدينوها وتتصدوا لها. والكلمات وحدها ليست كافية بل يتعين وضع قائمة أولويات جديدة تستند إلى احتواء الجميع ومنحهم الحقوق والفرص. ومن غير المقبول أن ندين فكرة تفوق البيض بينما نواصل اتباع سياسات تحاصر عدم المساواة.

*مدير مركز العمل الديني لإصلاح اليهودية

**المحاضر البارز والمشارك في حملة «دعوة قومية للإحياء الأخلاقي»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»