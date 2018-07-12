ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب أ)

سجلت مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 11.5% خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووصلت مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 399 سيارة مقابل 358 سيارة خلال مايو الماضي.

وذكر اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية أن الطلب المحلي على الشاحنات والحافلات وسيارات الفان المستوردة ارتفع، حيث يعتبر الكوريون الجنوبيون أن المركبات التجارية المستوردة متفوقة تكنولوجيا على المركبات محلية الصنع.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 2364 سيارة.

واستحوذت شركات «مان» و«مرسيدس بنز» الألمانيتان و«فولفو تراكس» و«سكانيا» السويديتان و«إيفكو» الإيطالية على مبيعات السيارات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية. ورغم أن السيارات التجارية المستوردة تحظى بنصيب الأسد من مبيعات هذا القطاع في السوق الكورية الجنوبية حالياً، فإنه لا توجد أرقام دقيقة عن هذه الحصة.