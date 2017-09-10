ساحل العاج.. وأجواء «الرئاسيات»

أوليفييه مونييه *

يواجه التحالفُ الحاكم الذي قاد ساحل العاج لتصبح الاقتصادَ الأسرع نمواً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خطر الانهيار بسبب انقسام حاد بين الشركاء الرئيسيين حول من سيخلف الرئيس الحسن واتارا عندما يتنحى عن الحكم سنة 2020. ويتنافس قياديون من ائتلاف «تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام» على المواقع في وقت يطالب فيه كل حزب بالحق في تعيين مرشحه المفضل للرئاسة. ونتيجة لذلك، فإن الاستقرار النسبي الذي عرفته ساحل العاج على مدى ست سنوات قد يصبح مهدَّداً بسبب الخلافات حول موضوع من سيخلف واتارا.

والواقع أن الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج كثيراً ما غذّت التوترات منذ عام 1993 الذي شهد وفاة «فيليكس هوفويت بوانيي»، أول حاكم للبلاد بعد الاستقلال، حيث شابت أعمال العنف الانتخابات في ساحل العاج مرتين من أصل أربعة. وفي 2010، رفضَ الرئيسُ السابق «لورانت غباغبو» الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام واتارا، الذي فاز بالجولة الأخيرة بفضل دعم الحزب الحاكم السابق «الحزب الديمقراطي لساحل العاج»، وزعيمه هنري كونان بيدي. وكان رفضُ غباغبو قد تسبب في ستة أشهر من القتال، وأدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص.

ويحظى كل من «بيدي»و»واتارا»، الذي يترأس»تجمع الجمهوريين»، بأغلبية مريحة من الناخبين في بلد تهيمن فيه الولاءات العرقية والإقليمية على الحياة السياسية. وإذا كان واتارا يتمتع بشعبية بين الشماليين، فإن»بيدي» لديه قاعدة شعبية تقليدية في مناطق زراعة الكاكاو الشرقية. ولكن الانقسامات في الائتلاف، الذي يعود إليه الفضل في إعادة السلام إلى البلاد والإشراف على نمو اقتصادي قياسي، أخذت تَظهر قبل انتخابات العام الماضي البرلمانية، حيث اختار أكثرُ من 700 مرشح الترشح بشكل مستقل، ومنهم عدد كانوا قد طُردوا من»تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام».

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول عثمان زينا، المحلل السياسي بجامعة الحسن واتارا، في مقابلة معه عبر الهاتف: إن انتخابات 2020 الرئاسية حاضرة في ذهن الجميع، والجميع يريد أن يجرّب حظه.، مضيفاً من المحتمل جداً أن ينهار الائتلاف قبل الانتخابات.

ويُذكر أن معدل النمو يتجاوز 9 في المئة منذ 2012، وهو ضعف سرعة معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في وقت دفع فيه «واتارا» في اتجاه إنجاز مشاريع البنى التحتية وجذب شركات متعددة الجنسيات. غير أن الخلافات السياسية قد تؤثّر على الاقتصاد سلبا، وفق مجموعة»أوراسيا غروب».