ارتفاع طفيف بأسعار المستهلكين الأميركيين في يونيو

واشنطن (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا لا يكاد يذكر في يونيو، لكن مقياسا للتضخم الأساسي يواصل الإشارة إلى زيادة مطردة في الضغوط التضخمية مما قد يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.1% مع زيادة أسعار البنزين بوتيرة متوسطة وانخفاض أسعار الملابس. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في مايو أ.

وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% مسجلاً أكبر زيادة منذ فبراير، بعد أن زاد 2.8% في مايو.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة بطبيعتها، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد زاد 0.2% تماشياً مع الزيادة المسجلة في فبراير. وارتفع ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.3% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2017 وبعد ارتفاع نسبته 2.2% في مايو.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% في يونيو.