مهمة «شولتز» شبه المستحيلة

جريف ويت*

قبل بضعة أشهر فحسب، كان مارتن شولتز يبدو قادراً على أن ينجز مهمة سياسية شبه مستحيلة. فقد أصبح هذا الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي الذي يفتقر للقدرات الخطابية زعيماً للحزب الديمقراطي الاشتراكي، من يسار الوسط في ألمانيا، وتصاعدت بعدها شعبية الحزب الراكدة منذ فترة طويلة، وقفز كثير من المؤيدين إلى «قطار شولتز». وتوقع المعلقون أن هذا السياسي الذي ظل مغموراً لفترة طويلة بمقدوره زحزحة أنجيلا ميركل من منصب المستشارية بعد 12 عاماً أمضتها في السلطة. وقد تعهد شولتز نفسه أن ينافس على منصب المستشار، ولكن هذا التعهد الذي قطعه في وقت مبكر من الربيع اصطدم بواقع حملة الانتخابات الألمانية والتحديات والعقبات الكثيرة التي تطرحها على طريق هذا الطموح.

ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع قبل أن يختار الناخبون حكومتهم التالية، ما زال شولتز وحزبه في المرتبة الثانية بفارق كبير عن حزب منافسته بينما أصبح تولي ميركل منصب المستشار لولاية أخري، ستكون هي الرابعة، أمرا شبه مؤكد. وبدا مع مرور الوقت وكأن «قطار شولتز» الذي ربما كان يمضي بقوة من قبل قد توقف على القضبان. وإذا خسر حزب شولتز، ستمثل هذه الهزيمة أحدث الضربات في سلسلة طويلة من الانتكاسات لأحزاب يسار الوسط. ولكن الهزيمة ستعكس تحدياً خاصاً هو صعوبة التصدي لميركل، وهي سياسية من يمين الوسط تبنت مواقف يسارية كثيرة مما لم يدع مجالاً لمعارضة ذات معنى. ولم يعزز مكانة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حزب شولتز، كونه قد أصبح شريكاً في ائتلاف ميركل لفترتين من ولاياتها الثلاث من بينهما الفترة الحالية.

وتقول «جيزينا شفان»، أستاذة العلوم السياسية والناشطة السياسية المخضرمة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، التي نافست مرتين على رئاسة الحزب، إنه «على مدار 12 عاماً أيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي سياسات ميركل بدرجات متفاوتة. ومن الصعب الآن أن نقول: نريد القيام بهذه الأمور بشكل مختلف تماماً»!

وهذه المعضلة، ظهرت بوضوح في الأيام القليلة الماضية حين حاول شولتز أن يحشد أنصاره في مدينة لايبزيغ الواقعة في شرق ألمانيا، التي يكثر فيها طلاب الجامعات وعمال المصانع وموظفو الحكومة، وبالتالي تعتبر في العادة أرضاً صديقة للمرشحين من اليسار. وقد بدأ حزب شولتز وهو الأقدم في ألمانيا انطلاقه من هذه المدينة قبل أكثر من 150 عاماً. وفي ظلال كنيسة تعود إلى القرن الثاني عشر، ألقى شولتز، الملتحي والمكتنز، كلمة على مدار 40 دقيقة.

وصفق الجمهور حين استعاد شولتز تاريخ الحزب وتصديه لهتلر، وهو الموقف الذي كلف زعماءه حياتهم. وابتهج الجمهور حين انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب استجابته المشكوك فيها لأعمال العنف التي ارتكبها قوميون بيض في مدينة تشارلوتسفيل. ولكن حين انتقد شولتز منافسته ميركل لأنها تتقاعس عن تحقيق استفادة كل الألمان من الاقتصاد المنتعش لم يصفق الجمهور بحماس يذكر.