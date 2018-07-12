زيادة الناتج الصناعي لمنطقة اليورو

بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس أن إنتاج المصانع في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو زاد أكثر من المتوقع في مايو.

وتعد الأرقام مفاجأة في ربع سنة اتسم ببيانات اقتصادية متباينة، مما يؤكد الصعوبة التي يلاقيها صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي في وقف حزمة تحفيز كبيرة.

في الوقت ذاته، عدلت المفوضية الأوروبية تكهناتها الاقتصادية لمنطقة اليورو، متوقعة أن ينمو اقتصاد المنطقة 2.1% في 2018 بالمقارنة مع تقدير سابق لنمو نسبته 2.3%.

وزاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 1.3% في مايو بالمقارنة مع أبريل نيسان، وارتفع 2.4% على أساس سنوي وهو ما يزيد على توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز، وأشار إلى قراءة عند 1.2% و2.1% على الترتيب. وسجلت جميع القطاعات ارتفاعا في الإنتاج في مايو بالمقارنة مع الشهر السابق، وبالأخص منتجو السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.