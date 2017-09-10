استقرار أوروبا وتقلب الولايات المتحدة

فيرديناندو جيجليانو*

على مدى عقد من الزمان، كان الأميركيون ينظرون بقلق عبر المحيط الأطلسي، ويخشون أن تؤدي الأزمات المتجددة في منطقة اليورو إلى تدمير الاقتصاد العالمي. بيد أن الأوضاع تغيرت الآن إلى النقيض. فقد استردت أوروبا نشاطها وأصبحت تتطلع بمزيد من الثقة إلى المستقبل، وترقب الغرب بعين حذرة، فيما يفترض كثيرون أن أكبر تهديد لانتعاش أوروبا قد يأتي من أميركا.

والخطر الذي يواجه أوروبا على المدى القصير أصبح واضحاً في الأسواق المالية. فالمستثمرون يفقدون الثقة في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوفاء بوعوده فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية. وفي ظل عدم وجود سياسة مالية أكثر مرونة ومع استمرار ضعف التضخم، قد يصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن حدوث زيادة جديدة في الأسعار هذا العام.

والدولار، الذي شهد زيادة حادة عقب انتخاب ترامب، أصبح الآن يعاني، ودفع اليورو، الثلاثاء الماضي، لما فوق 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أوائل عام 2015، قبل أن يستطيع الحد من بعض خسائره. والمخاطرة بأن تجعل العملة الموحدة القوية الشركات الأوروبية أقل قدرة على التنافس في الخارج تضغط بالفعل الأسهم، وربما تعرقل النمو عما قريب.

كما أن اليورو الأكثر قد يجعل من الصعب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامجه لشراء السندات الحكومية وسندات الشركات للحفاظ على الانتعاش. ووفقاً لتقدير «فريدريك دوكروزيت»، خبير اقتصادي في شركة بكتيت لإدارة الثروات، فإن ارتفاعاً بنسبة 5% في قيمة اليورو مقابل سلة من العملات خلال الفترة بين يونيو وأغسطس، ستجبر البنك المركزي على خفض توقعاته بالنسبة للتضخم لعام 2018 من 1.3 إلى 1.1%. وبطبيعة الحال، فإن النمو المحلي القوي سيكون له أثر تعويضي، ما قد يترك خطط البنك المركزي الأوروبي دون تغيير. لكن حتى هذا ربما لا يكون كافياً إذا ما شهد اليورو مزيداً من الارتفاع.

ومن الناحية النظرية، لا ينبغي أن يمثل أي من هذا مشكلة بالنسبة لأي بنك مركزي: من الممكن فقط أن يوسع التسهيل الكمي، والاستمرار في شراء نفس الكمية من السندات وتوفير مزيد من التحفيز فيما يسعى إلى تحقيق هدفه فيما يتعلق بالتضخم. ورغم ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي سيضرب قريباً الحدود التي فرضها على نفسه فيما يتعلق بعدد السندات التي قد يشتريها من بعض الجهات المستقلة مثل ألمانيا. وفي حين أن واضعي السياسات يمكنهم نظرياً اتخاذ قرار للتحايل على هذه القيود، مثل شراء مزيد من الديون الإيطالية والفرنسية على سبيل المثال، فإن خطوة كهذه سيكون من الصعب الحفاظ عليها من الناحية السياسية. وهناك خطر أن يقرر البنك المركزي الأوروبي تقليص برنامج التيسير الكمي قبل الأوان، ما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بينما لا يزال التضخم أقل من الهدف.

وضعف الدولار ليس التهديد المباشر الوحيد الذي تمثله الولايات المتحدة بالنسبة لأوروبا. هناك تهديد آخر يتمثل في وجود حالة من عدم الاستقرار المالي على نطاق واسع ومرتبط بالتوترات في شبه الجزيرة الكورية وخطر حدوث نزاع مطول بشأن سقف الدين. وفي حين أن أياً من هذه المشكلات هي نتيجة خطأ ترامب فقط، فإن عدم فعالية الرئيس ستؤثر على عقول المستثمرين. وقد ينتهي الحال بأوروبا لتجد نفسها وسط عاصفة السوق، كما أنه نادراً ما تبدو توقعاتها الاقتصادية أكثر إشراقاً.

ولا ينبغي أن يقلل المرء من شأن المخاطر على المدى الطويل. وربما يتمثل الخطر الرئيسي في أن الإدارة الأميركية قد تتخلى عن التزامها الطويل حيال التجارة الدولية. ولم يكن من قبيل المصادفة أن آثر «ماريو دراجي»، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في كلمته خلال ندوة جاكسون هول التي عقدت الشهر الماضي، الدفاع عن المؤسسات متعددة الأطراف التي تحكم التجارة العالمية. وفي عرض ملحوظ للثقة، استخدم دراجي الاتحاد الأوروبي كمثال على حسن الطريقة التي تعالج بها الجهات متعددة الأطراف تصور أن الانفتاح هو سبب لعدم المساواة. وقبل بضع سنوات فقط كان من الصعب تصور صانع سياسة يستخدم أوروبا كنموذج اقتصادي إيجابي عند إلقاء خطاب رئيسي في الولايات المتحدة.

*كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية الأوروبية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»