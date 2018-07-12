أسعار النقل المتزايدة ترفع تكلفة الشركات في الولايات المتحدة

ارتفع مقياس أسعار الأعمال في الولايات المتحدة على نطاق واسع في يونيو، مدفوعاً جزئياً بارتفاع تكاليف النقل بسبب زيادة التكاليف المتعلقة بهذا القطاع.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للأسعار التي تتلقاها الشركات مقابل السلعة والخدمات التي تقدمها، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة العمل الأميركية. وعند استبعاد فئات الطعام والطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان، ارتفعت الأسعار أيضاً بنسبة 0.3% في يونيو، مقارنة بالشهر السابق.

وساعد ارتفاع أسعار خدمات النقل والتخزين في دفع التكاليف الإجمالية إلى الارتفاع، حيث ارتفعت التكاليف في هذه الفئة بنسبة 0.5% من شهر إلى شهر، واستمر ارتفاعها على أساس سنوي.

وقد ارتفعت أسعار شحن البضائع بالشاحنات بنسبة 1.3% في يونيو، وهي أكبر زيادة شهرية في فئة السجلات التي يعود تاريخها إلى يوليو 2009. ويشير اقتصاديون إلى أن استئجار الشاحنات يكلف الكثير من الأموال في الوقت الراهن.

وقالت بورينا أورواشي، الخبيرة الاقتصادية في بنك باركليز: «عندما تفكر في تكاليف النقل، ستكون هناك تكاليف باهظة لتوفير الشاحنة، وستكون هناك تكاليف وقود الشاحنة، ثم تكاليف العمالة وهي أيضاً تكلف الكثير». «في قطاع البيع بالتجزئة، كان هناك هذا الطلب على المزيد من السائقين، ولكن في الوقت نفسه فإن العرض من السائقين المؤهلين ضيق للغاية في الوقت الحالي».