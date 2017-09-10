«أمازون جيم» تدخل الرياضة الإلكترونية



تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017 برلين (د ب أ)



كشفت شركة ألعاب الكمبيوتر «أمازون جيم إستديوز» عن دخولها مجال ألعاب الفيديو والكمبيوتر الرياضية، من خلال تقديم أول لعبة لها في هذا المجال باسم «بريك أواي»، والمقرر طرحها لأجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة ألعاب الكمبيوتر العام المقبل. تمزج اللعبة التي يشارك في مباراتها أكثر من لاعب يتنافسون عبر الإنترنت بين منافسات الفرق الكلاسيكية والعناصر الرياضية. ويتكون كل فريق من فريقي لعبة «بريك أواي» من 4 لاعبين، وتجري المباراة حول اقتناص أحد الأشياء القديمة وتسجيل أهداف به. ومن المقرر طرح النسخة النهائية الكاملة من اللعبة العام المقبل، مع توفير نسخ تجريبية للمستخدمين الذين سيحجزون نسخة مقدماً.