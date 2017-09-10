  • الإثنين 20 ذي الحجة 1438هـ - 11 سبتمبر 2017م

تنزانيا تصادر ألماساً مخصصاً للتصدير
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017

نيروبي (أ ف ب)

أممت الحكومة التنزانية قطع ألماس تقدر قيمتها بـ29.5 مليون دولار بعدما اتهمت الشركة البريطانية «بيترا دايموندز» مالكة المنجم بخفض قيمتها الحقيقية.

ورداً على سؤال للقناة الحكومية «تي بي سي-1»، أكد وزير المالية التنزاني فيليب مبانغو، أمس، «تأميم» هذه القطع المستخرجة من منجم وليامسون دايموندز الذي تملك «بيترا داموندز» 75% منه والحكومة 25%. وذكرت السلطات التنزانية أن وثائق المنجم تشير إلى أن قيمة هذه الشحنة التي خفض وزنها عمداً تقدر بـ 14.7 مليون دولار، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية 29.5 مليون دولار.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 