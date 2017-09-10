تنزانيا تصادر ألماساً مخصصاً للتصدير



تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017 نيروبي (أ ف ب) أممت الحكومة التنزانية قطع ألماس تقدر قيمتها بـ29.5 مليون دولار بعدما اتهمت الشركة البريطانية «بيترا دايموندز» مالكة المنجم بخفض قيمتها الحقيقية. ورداً على سؤال للقناة الحكومية «تي بي سي-1»، أكد وزير المالية التنزاني فيليب مبانغو، أمس، «تأميم» هذه القطع المستخرجة من منجم وليامسون دايموندز الذي تملك «بيترا داموندز» 75% منه والحكومة 25%. وذكرت السلطات التنزانية أن وثائق المنجم تشير إلى أن قيمة هذه الشحنة التي خفض وزنها عمداً تقدر بـ 14.7 مليون دولار، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية 29.5 مليون دولار.