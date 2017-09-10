شركات الهواتف تروّج منتجاتها باعتماد العلامات الشهيرة

برلين (د ب أ)

في إطار المنافسة القوية لاجتذاب العملاء، بدأت بعض شركات صناعة الهواتف الذكية تستعين بشركات أخرى شهيرة حتى إذا كانت من قطاعات مختلفة تماما للحصول على مكونات لهذه الهواتف.

على سبيل المثال، فإن هواتف «هواوي» الصينية تأتي مزودة بتكنولوجيا كاميرات «لايكا» وهواتف «موتورولا» التي تنتجها لينوفو الصينية تأتي مزودة بسماعات طراز «جيه.بي.إل».

ليس هذا فحسب، بل إن شركة «بوليت» رفعت اسمها عن هواتفها ووضعت بدلا منه اسم «كات» المقتبس من اسم شركة صناعة معدات البناء الثقيلة الأمريكية «كاتربلر».

ويقول رودولف إيش، أستاذ إدارة العلامات التجارية في إحدى الجامعات الألمانية، إن «العلامات التجارية الشهيرة تعطي إحساسا بالأصالة والثقة»، مشيرا إلى أن أي اسم تجاري شهير يمكن أن يكون ضمانة أو وعد بمستوى معين من الجودة.

ويضيف الخبير الألماني «كمستهلك، عندما أختار علامة تجارية شهيرة، أتوقع أن هذه السلعة تحتوي على شيء ما مميز من هذه العلامة التجارية بدرجة أو بأخرى، وأي شيء خلاف ذلك سيكون المنتج عبارة عن عبوة مضللة وخادعة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يفعله من وجهة نظري».

أما الصحفي وخبير التصوير الألماني لارس ريهم، والذي أجرى اختبارات لكاميرات رقمية وهواتف ذكية وعدسات على مدى سنوات، ويتابع بدقة ما تنتجه العلامات التجارية والشركات الشهيرة، فهو يقول إن خلاصة خبراته تقول «ما يظهر على المنتج من الخارج، لا يمثل دائما ما هو موجود بالفعل داخله»، في إشارة إلى أن العديد من الأجهزة الشهيرة التي تحمل علامات تجارية معروفة، تحتوي على مكونات من شركات غير معروفة.

على سبيل المثال، فإن العلامتين التجاريتين «كوداك» و»بولارويد» الشهيرتين في عالم آلات التصوير، لم يعد لهما وجود فعلي حاليا، ورغم ذلك، فإن الكثير من المستهلكين ما زالوا يثقون فيهما. ولا يبدي «ريهم» اقتناعا كبيرا بقيمة العلامة التجارية التعاونية.

وينصح ريهم المستهلكين قائلا: «لذلك لا يجب الاعتماد فقط على اسم العلامة التجارية عندما تتخذ قرار الشراء وإنما يجب على تقارير الاختبارات التي يقوم بها أشخاص مستقلون وذوو خبرة لهذا المنتج».