«كودوايز».. تطوير الاتصالات الذكية يفتح باب النمو

حسونة الطيب (أبوظبي)
تحل شركة «كودوايز» البولندية للإعلان التي تتخذ من مدينة كراكاو مقراً لها والتي تأسست في 2011، في المرتبة الثانية كأسرع الشركات نمواً في أوروبا. وتتركز جهود الشركة العاملة في تسويق التقنية والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والخدمات، في تطوير المعدات الذكية لحركة الاتصالات والرصد لمسوقي الأداء، بما في ذلك منتجات الشركة الأولية التي تتولاها مؤسسات تابعة لها مثل، زيروبارك وفوليوم.
وتمكنت الشركة خلال الفترة بين 2012 إلى 2015، من تحقيق نمو في عائداتها بنسبة كبيرة وصل إلى 13159% إلى 305 ملايين يورو ومعدل نمو سنوي مركب قدره 410%.
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ولا تنتهج الشركة النمط التقليدي الهرمي للشركات، حيث يمتلك الجميع، خليطاً من الأذكياء والموهوبين، ذات الصلاحية في تسيير أعمال الشركة. و»كودايز»، هي علامة تجارية تظل تحتها عدد من المؤسسات الأخرى مثل، «زيروبارك» و»فوليوم»، المتخصصتان في حركة الاتصالات والبحث في الشبكة، بالإضافة إلى قاعدة البيانات المفضلة «فوليوم دي بي». وتوفر الشركة معدات وتقنيات، أسهمت في تغيير طريقة تفكير القطاع حول تقنيات التسويق.
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وتعمل «فوليوم»، في رصد أداء حركة التسويق وتحليلها، حيث ترصد مليارات الزائرين للآلاف من عملاء «زيروبارك». والشركة، هي عبارة عن أداة رصد على الإنترنت، تسمح لمسوقي الأداء بمراقبة النجاح الذي يحرزه الزائر المشتري.