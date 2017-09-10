«كودوايز».. تطوير الاتصالات الذكية يفتح باب النمو

حسونة الطيب (أبوظبي)

تحل شركة «كودوايز» البولندية للإعلان التي تتخذ من مدينة كراكاو مقراً لها والتي تأسست في 2011، في المرتبة الثانية كأسرع الشركات نمواً في أوروبا. وتتركز جهود الشركة العاملة في تسويق التقنية والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والخدمات، في تطوير المعدات الذكية لحركة الاتصالات والرصد لمسوقي الأداء، بما في ذلك منتجات الشركة الأولية التي تتولاها مؤسسات تابعة لها مثل، زيروبارك وفوليوم.

وتمكنت الشركة خلال الفترة بين 2012 إلى 2015، من تحقيق نمو في عائداتها بنسبة كبيرة وصل إلى 13159% إلى 305 ملايين يورو ومعدل نمو سنوي مركب قدره 410%.

وتتألف القوة العاملة في الشركة المقدرة بنحو 981 فرداً، من مزيج من العلماء والمخترعين وخبراء التسويق الرقمي والحرفيين البارعين. وتتميز هذه المجموعة التي تعمل على إعادة تعريف الصناعات عبر تقنيات جادة، بالنشاط والحركة الدؤوبة.

ولا تنتهج الشركة النمط التقليدي الهرمي للشركات، حيث يمتلك الجميع، خليطاً من الأذكياء والموهوبين، ذات الصلاحية في تسيير أعمال الشركة. و»كودايز»، هي علامة تجارية تظل تحتها عدد من المؤسسات الأخرى مثل، «زيروبارك» و»فوليوم»، المتخصصتان في حركة الاتصالات والبحث في الشبكة، بالإضافة إلى قاعدة البيانات المفضلة «فوليوم دي بي». وتوفر الشركة معدات وتقنيات، أسهمت في تغيير طريقة تفكير القطاع حول تقنيات التسويق.

وتعتبر الشركة المتخصصة في إعادة توجيه حركة الاتصال، رائدة في تبادل الإعلان وشبكة الإعلان، حيث تمكن المعلنين من الوصول إلى أكثر من 22 مليار زائر شهرياً. وبينما «زيروبارك»، هي ذراع الشركة في تبادل حركة الأداء، تتخصص أيضاً في الإعلان المبرمج، الذي تتجاوز فعالياته 150 مليار فعالية في الشهر الواحد. كما توفر أيضاً، حركة البحث والنطاق بمستخدمين يزيد عددهم على 5 آلاف يسيّرون ما يزيد عن 30 ألف حملة.

وتعمل «فوليوم»، في رصد أداء حركة التسويق وتحليلها، حيث ترصد مليارات الزائرين للآلاف من عملاء «زيروبارك». والشركة، هي عبارة عن أداة رصد على الإنترنت، تسمح لمسوقي الأداء بمراقبة النجاح الذي يحرزه الزائر المشتري.